مساهمو «الفلتس للكربونات» يجرون عملية نقل ملكية داخلية بقيمة 85 مليون دولار

علمت “المال” من مصادر مطلعة أن ملاك شركة “الفلتس للكربونات” أجروا عملية نقل لجزء من حصتهم لأحد الكيانات التابعة لهم بقيمة بلغت 85 مليون دولار .

وقالت مصادر قريبة الصلة لـ”المال”: إن شركة “الفلتس للكربونات” كيان عائلي مملوك لمستثمرين مصريين أفراد، وهم نفس المساهمين لنفس الكيان الذي تمت عملية نقل الملكية له .

وأضافوا أن الكيان الذي تمت عملية نقل الملكية له يعمل بنفس مجال “الفلتس للكربونات”، ويتطلع الملاك لجذب مساهمات لصالحه بدخول شريك جديد، موضحين أن الغرض من ذلك توسيع حجم أعماله في السوق المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن سوق خارج المقصورة شهدت تنفيذ عملية من جانب “الفلتس” بقيمة 85 مليون دولار، وتولت شركة “الأهلي فاروس” إتمام الصفقة .

وتعمل شركة “الفلتس” في مجال القياسات وتقديم الاستشارات البيئية للشركات والمنشآت الصناعية بأحدث التقنيات وأجهزة القياس المتطورة .

كانت مؤشرات البورصة المصرية قد انهت تعاملات اليوم الأحد 21-5-2023، على صعود جماعي، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع موشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.69%، عند مستوى 16860 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، 1.17%، عند مستوى 2996 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.07%، عند 4545 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 1.2 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 196 سهما، ارتفع منها 82 وتراجع 42 فيما استقر 72 دون تغيير.