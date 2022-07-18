مساهمو «الجيزة للمقاولات» يوافقون على طرح 33.6 ألف متر للتأجير التمويلى مع «هيرميس»

أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى عن موافقة غالبية مساهميها على مقترح طرح 33.6 ألف متر من الأراضى للتأجير التمويلى مع مجموعة هيرميس .

كما وافقت عمومية الجيزة العامة للمقاولات فى اجتماع الأحد 17 يوليو الجارى على كفالة شركة الصعيد العامة للمقاولات فى قرض مع بنك قطر الوطنى الأهلى بقيمة 56.4 مليون جنيه تقريبا.

وفوضت العمومية الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة فى التوقيع على عقود التأجير التمويلى واستيفاء مع يلزم من إجراءات مطلوبة مع مجموعة هيرميس للحلول التمويلية، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة الاثنين.

الجيزة للمقاولات : هيرميس تقدمت بطلب اتمام عقود التأجير التمويلى منذ 6 يوليو

المجموعة المالية هيرميس

وتلقى مجلس إدارة الجيزة العامة للمقاولات فى 6 يوليو الجارى طلبًا من المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية لإتمام عقود التأجير التمويلى الخاصة بعدد من قطع الأراضى الواقعة بمنطقة الخدمات بمحور القطامية (وافق المجلس على الطلب مع عرضه على أقرب عمومية وفقا لإفصاح سابق).

وتعتبر عقود التأجير التمويلى أحد أشكال التمويل الاستثمارى غير التقليدى الذى يحقق منفعة متبادلة لأطرافه على المديين المتوسط والطويل (يختلف عن عقود الإيجار العادية وإن تشابه معها فى جوانب).

ويحصل المستأجر (شركة التأجير التمويلى) بموجب هذا العقد، على حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة.

ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل المؤجر، وفقًا للتعريف المنشور على موقع هيئة الرقابة المالية.

ويشترط فى عقد التأجير ألا تقل مدته عن 75% من العمر الإنتاجى للأصل المؤجر، أو ألا تقل القيمة الحالية لإجمالى القيمة التعاقدية عند نشأة العقد عن 90% من قيمة الأصل المؤجر.

الجيزة العامة للمقاولات تحصل على أعمال بمدينة أخميم الجديدة بقيمة 99.6 مليون جنيه

شركة الجيزة العامة للمقاولات

وتعتبر الجيزة العامة للمقاولات إحدى الشركات التابعة لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية المنقسمة حديثًا عن مجموعة (بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية)، وهى إحدى الشركات العاملة فى مجال التطوير العقارى وأعمال المقاولات والبنية التحتية.

وحصلت الشركة، فى 23 مايو الماضى، على إسناد بأعمال مرافق بنية تحتية بمدينة أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج بقيمة إجمالية قدرها 99.6 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه الأعمال جرى إسنادها من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتختص بأعمال مرافق مياه وصرف ولوازمها.

وأفصحت الشركة، فى 2 يناير الماضى، عن حصولها على أعمال بمشروع سكن لكل المصريين بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 68.2 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هيئة المجتمعات العمرانية أسندت لها أعمال 9 عمارات بعدد 216 وحدة سكنية بهذا المشروع ضمن محور الإسكان فوق المتوسط.

كما أعلنت، فى 17 يناير الماضى، حصولها على أعمال بمدينة العاشر من رمضان بطريق الإسناد أيضًا بقيمة تقديرية تصل إلى 752 مليون جنيه (تتضمن الأعمال بإنشاء مبان).

كذلك أفصحت، فى 19 سبتمبر الماضى، عن تكليفها من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية بأعمال بنية تحتية بـ”مدينة 15 مايو” بقيمة إجمالية قدرها 240.7 مليون جنيه تقريبًا.