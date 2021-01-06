بورصة وشركات

مساهمو «ابتكار» يمهدون لطرح الشركة فى البورصة بتأسيس «بساطة» للخدمات المالية

مصادر: تعطى المستشار المالى حرية تحديد الأنشطة المراد إتاحتها تحت مظلة الأولى
مصطفى طلعت 9:20 ص, الأربعاء, 6 يناير 21 9:20 ص, الأربعاء, 6 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

علمت «المال» أن مساهمى شركة «ابتكار» القابضة للاستثمارات المالية بصدد إطلاق شركة «بساطة» المالية القابضة للعمل فى نشاط الخدمات المالية غير المصرفية، كخطوة لإعادة الهيكلة قبل طرح الأولى بالبورصة.

ووافق مجلس إدارة شركة «إم إم جروب» للتجارة والصناعة – التى تمتلك حصة %50 من «ابتكار» – مؤخراً على المساهمة فى شركة «بساطة» المالية القابضة بمبلغ 30 مليون جنيه، والتى تمثل %49.9 من رأسمال الشركة.

وأكدت مصادر مطلعة أن خطوة تأسيس الكيان الجديد تأتى فى إطار إعادة هيكلة الاستثمارات المملوكة لـ«ابتكار» وإتاحة إمكانية توزيع الأصول بين الكيانين – «ابتكار» و«بساطة» – أو إضافة أذرع جديدة قبل الطرح المنتظر للشركة فى البورصة.

اقرأ أيضا  المجموعة المالية تتربع على عرش السمسرة خلال 2020

وكانت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية قد أعلنت تكليف شركة المجموعة المالية هيرميس بدراسة بدائل طرح إحدى الكيانات التابعة فى البورصة المصرية.

وأوضحت المصادر أن تأسيس «بساطة» يعطى الحرية لمستشار الطرح -وهو بنك الاستثمار «المجموعة المالية هيرميس»- فى تحديد الاستثمارات المنتظر طرحها تحت مظلة «ابتكار» مع امكانية فصل جزء منها تحت الكيان الجديد وإضافة أذرع جديدة أيضاً.

اقرأ أيضا  رئيس البورصة : نمو 148% في تداولات «النيل» خلال 2020

وذكرت أن تأسيس «بساطة» المالية بديل لفكرة تأسيس كيان قابض للدفع الإلكترونى يضم تحت مظلته شركتى «بى» و«مصارى» للدفع الإلكترونى، واللتين تقعان تحت مظلة «ابتكار» حالياً.

وأشارت المصادر إلى أن رأس المال الحالى لشركة «ابتكار» فى حدود 780 مليون جنيه، وتمت زيادته مرة واحدة خلال 2020، ويقع تحت مظلتها «تمويل القابضة» التى تتضمن 5 أنشطة مالية متنوعة. 

وكانت “ابتكار” قد تحالفت خلال العام الماضى مع شركتى «TCV» و«أكواير» للاستثمار للاستحواذ على كامل أسهم “أوراسكوم للتنمية” فى مجموعة شركات تمويل، تبعها تأسيس شركة قابضة تحت اسم «تمويل».

اقرأ أيضا  «جي بي أوتو» تصدر سندات توريق جديدة بقيمة 2 مليار جنيه

وتأسست شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى عام 2017 كاستثمار مشترك بين شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، و«بى إنفستمنتس» القابضة، و«بى بى إى بارتنرز»، بغرض الاستثمار فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، مثل التمويل متناهى الصغر، والمدفوعات الإلكترونية، والتأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكى.

ويتوزع هيكل ملكية «ابتكار» بين شركتى «إم إم جروب» للتجارة والتوزيع بنسبة %49.9 وبى إنفستمنتس بنسبة %50.1.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

ملف الكاتب مصطفى طلعت

اقرأ أيضاً

الأسهم الأمريكية ترتفع الثلاثاء استباقا لنتيجة انتخابات الإعادة في جورجيا

أيمن عزام 10:11 ص, الأربعاء, 6 يناير 21

«البورصة» تتجاهل «المصالحة الخليجية» وتتمسك بالحركة العرضية

أحمد علي 7:36 ص, الأربعاء, 6 يناير 21

«صناديق الاستثمار» تكسر حالة التذبذب وتصعد فى آخر أسابيع 2020

جهاد سالم 6:45 ص, الأربعاء, 6 يناير 21

الأسهم الأوروبية هبطت الثلاثاء ومكاسب لأسهم شركات النفط

أيمن عزام 10:30 م, الثلاثاء, 5 يناير 21

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5-1-2021

رجب عزالدين 7:39 م, الثلاثاء, 5 يناير 21

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 5-1-2021

أسماء السيد 6:20 م, الثلاثاء, 5 يناير 21