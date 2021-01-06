مساهمو «ابتكار» يمهدون لطرح الشركة فى البورصة بتأسيس «بساطة» للخدمات المالية

علمت «المال» أن مساهمى شركة «ابتكار» القابضة للاستثمارات المالية بصدد إطلاق شركة «بساطة» المالية القابضة للعمل فى نشاط الخدمات المالية غير المصرفية، كخطوة لإعادة الهيكلة قبل طرح الأولى بالبورصة.

ووافق مجلس إدارة شركة «إم إم جروب» للتجارة والصناعة – التى تمتلك حصة %50 من «ابتكار» – مؤخراً على المساهمة فى شركة «بساطة» المالية القابضة بمبلغ 30 مليون جنيه، والتى تمثل %49.9 من رأسمال الشركة.

وأكدت مصادر مطلعة أن خطوة تأسيس الكيان الجديد تأتى فى إطار إعادة هيكلة الاستثمارات المملوكة لـ«ابتكار» وإتاحة إمكانية توزيع الأصول بين الكيانين – «ابتكار» و«بساطة» – أو إضافة أذرع جديدة قبل الطرح المنتظر للشركة فى البورصة.

وكانت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية قد أعلنت تكليف شركة المجموعة المالية هيرميس بدراسة بدائل طرح إحدى الكيانات التابعة فى البورصة المصرية.

وأوضحت المصادر أن تأسيس «بساطة» يعطى الحرية لمستشار الطرح -وهو بنك الاستثمار «المجموعة المالية هيرميس»- فى تحديد الاستثمارات المنتظر طرحها تحت مظلة «ابتكار» مع امكانية فصل جزء منها تحت الكيان الجديد وإضافة أذرع جديدة أيضاً.

وذكرت أن تأسيس «بساطة» المالية بديل لفكرة تأسيس كيان قابض للدفع الإلكترونى يضم تحت مظلته شركتى «بى» و«مصارى» للدفع الإلكترونى، واللتين تقعان تحت مظلة «ابتكار» حالياً.

وأشارت المصادر إلى أن رأس المال الحالى لشركة «ابتكار» فى حدود 780 مليون جنيه، وتمت زيادته مرة واحدة خلال 2020، ويقع تحت مظلتها «تمويل القابضة» التى تتضمن 5 أنشطة مالية متنوعة.

وكانت “ابتكار” قد تحالفت خلال العام الماضى مع شركتى «TCV» و«أكواير» للاستثمار للاستحواذ على كامل أسهم “أوراسكوم للتنمية” فى مجموعة شركات تمويل، تبعها تأسيس شركة قابضة تحت اسم «تمويل».

وتأسست شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى عام 2017 كاستثمار مشترك بين شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، و«بى إنفستمنتس» القابضة، و«بى بى إى بارتنرز»، بغرض الاستثمار فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، مثل التمويل متناهى الصغر، والمدفوعات الإلكترونية، والتأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكى.

ويتوزع هيكل ملكية «ابتكار» بين شركتى «إم إم جروب» للتجارة والتوزيع بنسبة %49.9 وبى إنفستمنتس بنسبة %50.1.