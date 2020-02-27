مساهمو «إميرالد» الرئيسيون يطبقون إجراءً جديدًا فى البورصة لحماية صغار المستثمرين

حمل طرح شركة إميرالد للاستثمار العقارى بالبورصة المصرية فى طياته إجراء جديدًا لحماية صغار المستثمرين، حال هبوط السهم لأقل من سعر الطرح البالغ 2.89 جنيه، تمثل فى تسجيل المستثمرين الرئيسيين أمر شراء الأوراق المالية التى باعوها عبر الطرح العام للشركة بسعر 2.95 جنيه.

يُذكر أنه نفذ مؤخرًا طرح عام وخاص لعدد 70 مليون سهم بنسبة 28% من رأسمال الشركة بسعر 2.89 جنيه للسهم، منها 3.5 مليون ورقة مالية طرح عام، و66.5 مليون «خاص» بقيمة إجمالية بلغت 202.3 مليون جنيه، وبدأ التداول على السهم فى جلسة الأربعاء.

كشف هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة إميرالد للاستثمار العقاري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان- المالكة 50% من أسهم الأولى قبل الطرح- عن قيام الأخيرة وأمواج العقارية «الأطراف البائعة» بتسجيل أمر شراء لجميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام؛ حرصًا منها على طمأنة صغار المستثمرين المشاركين فى الطرح.

وأضاف، لـ«المال»، أن المساهمين الرئيسيين بـ«إميرالد» لديهم ثقة فى القيمة العادلة للسهم وقوة المركز المالى للشركة، ومن ثم قاموا بتسجيل أمر الشراء بسعر 2.95 جنيه، يشمل سعر الطرح وعمولة السمسرة؛ حتى لا يتكبد المستثمر أى خسارة محتملة.

وأكد أن أمر الشراء ليست له علاقة بحساب استقرار سعر السهم الذى أنشئ فعليًّا للطرح.

يُذكر أن استقرار سعر السهم هو حساب ينشأ فى أغلب الطروحات التى تتم بالبورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، بغرض شراء أسهم الطرح العام خلال فترة زمنية معينة من المكتتبين بنفس سعر الطرح كضمان لعدم نزول السعر السوقى عن قيمة الشراء.

وأوضح هاشم السيد أن الطرح تضمن تقديم ضمانات للمستثمرين بتوزيع كوبونات عقب فترة وجيزة من الاكتتاب، كما أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات سنوية شبه ثابتة ومستقرة، ولديها خطة توسعية.

يشار إلى أن سعر السهم ارتفع فى أولى جلسات التداول بالبورصة بنسبة 3.46% ليصل إلى مستوى 2.99 جنيه، مقارنة مع 2.89 جنيه، كما صعد فى آخر الجلسة عند مستوى 3 جنيهات.