مساهمو «أوربفان المكسيكية» يمتلكون 7% من «سويفل» خلال عامين

كشفت مصادر مطلعة أن مساهمى الشركة الناشئة «أوربفان» المكسيكية العاملة بمجال النقل سيتملكون نحو %7 من أسهم «سويفل» خلال العامين المقبلين، ضمن صفقة استحواذ الأخيرة على الأولى عبر صفقة مبادلة أسهم.

وأعلنت «سويفل» مطلع يوليو الجاري، فى إفصاح لبورصة «ناسداك»، استحواذها على كامل أسهم الشركة المكسيسكية «أوربفان» الناشئة بمجال النقل، متوقعة إتمام الصفقة بنهاية الربع الثالث من 2022.

مصادر: العملية تتم عبر زيادة رأسمال بدفعات نصف سنوية بشروط متعلقة بالربحية والإيرادات

وأضافت المصادر أن شركة سويفل ستنفذ عملية زيادة رأسمال بما يعادل نسبة %7 ليتم تخصيصها لمالكى «أوربفان» المكسيكية، موضحة أن التخصيص سيكون على دفعات نصف سنوية.

وتابعت أن صفقة الاستحواذ مرهونة بتحقيق «أوربفان» المكسيكية مستهدفات معينة من الربحية والإيرادات، خلال العامين المقبلين.

وأفصحت المصادر عن أن نسبة %7 التى سيحصل عليها مساهمو «أوربفان» ستعادل فى نهاية العملية المحتملة نحو 12 مليون سهم تقريبًا، من إجمالى أسهم «سويفل»، التى ستصل خلال عامين إلى 170 مليونا مقارنة مع 120 مليونا حاليًا.

وأشارت إلى أن رأسمال «سويفل» سيرتفع خلال العامين المقبلين من 120 إلى 170 مليون سهم، عبر إصدارات متنوعة، أحدها تمثل أسهم لموظفى الشركة – إثابة وتحفيز-، وأخرى لسداد قيم صفقات الاستحواذ التى تتم بنظام المبادلة مثل «أوربفان».

وأكدت أن تنفيذ صفقة استحواذ «سويفل» على شركة «أوربفان» المكسيكية لا يرتبط بسعر محدد لسهم الأولى، مشيرة إلى أن الصفقة محددة بكمية الأسهم المشار إليها والشروط سالفة الذكر.

وأوضحت المصادر أن خطة «سويفل» التوسعية مستمرة خلال الفترة المقبلة، إذ تعتزم دخول السوق الأمريكية بنهاية العام الجاري، لافتة إلى أن السوق المكسيكية ذات معدلات ربحية مرتفعة ناتجة عن ارتفاع معدلات الدخل .

وتأسست شركة «أوربفان» فى عام 2016 عبر إطلاق تطبيقها الإلكتروني، وتعمل فى 18 مدينة مكسيكية، وتمتلك أكثر من 450 ألف مستخدم، وسجلت نموا فى الإيرادات بمعدل سنوى مركب قدره %138 منذ عام 2017.

الجدير بالذكر، أن «سويفل» نفذت 4 صفقات استحواذ فى 2022، على كل من شركة «فولت لاينز» التركية، و«دور تو دور» الألمانية، و«زيلو» البريطانية، بجانب الاستحواذ على «شوتل» ببرشلونة، بجانب حصة حاكمة فى شركة النقل «فيابول» العاملة فى الأرجنتين وتشيلى وذلك فى العام الماضى.

وتتوقع «سويفل» ارتفاع إيراداتها فى 2022، لتسجل 160 مليون دولار، مقارنة مع 100 مليون فى 2021، على أن ترتفع إلى 400 مليون فى 2023، بينما ترجح ارتفاع خسائرها إلى 90 مليون دولار فى 2022 مقابل 50 مليونا العام الماضي، على أن تتحول إلى الربحية فى العام المقبل.

وتُنفذ «سويفل» خطة للتحول إلى الربحية، وذلك عبر خفض الوظائف لديها ووقف الخطوط الأقل ربحية، تتضمن أن تحقق صافى ربح قدره 13 مليون دولار فى عام 2024.