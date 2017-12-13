مساهمون جدد فى آرشر للتأجير التمويلى

❏ نادر: استهداف محفظة بقيمة 30 مليون جنيه فى 2018 شريف عمر شهدت الفترة الماضية دخول مساهمين جدد، فى هيكل ملكية شركة آرشر للتأجير التمويلى، منهم أحد المستثمرين الأفراد، بجانب شركة استشارات مالية، وتخطط الإدارة حالياً، لزيادة رأس المال لـ 15 مليون جنيه مرحلة أولى، للتوسع بالسوق المصرية. قال محمد ن

❏ نادر: استهداف محفظة بقيمة 30 مليون جنيه فى 2018

شريف عمر

شهدت الفترة الماضية دخول مساهمين جدد، فى هيكل ملكية شركة آرشر للتأجير التمويلى، منهم أحد المستثمرين الأفراد، بجانب شركة استشارات مالية، وتخطط الإدارة حالياً، لزيادة رأس المال لـ 15 مليون جنيه مرحلة أولى، للتوسع بالسوق المصرية.

قال محمد نادر، العضو المنتدب لشركة آرشر للتأجير التمويلى، إن الأسابيع القليلة الماضية شهدت دخول مساهمين جدد فى هيكل ملكية آرشر للتأجير التمويلى، ليرتفع عدد المساهمين إلى 4 موزعين، بين 3 مساهمين أفراد، منهم نادر وأحمد بهاء الدين، الرئيس التنفيذى لشركة إم بى للهندسة، وإحدى شركات الاستشارات المالية.

أشار نادر فى تصريح لـ «المال»، إلى أن المساهمين اتفقوا على إكمال رأس المال الحالى، للشركة ليصل إلى 15 مليون جنيه مرحلة أولى، يتبعها مضاعفة رأس المال، ليبلغ 30 مليون جنيه، فى مرحلة تالية، يتزامن معها إجراء تعديل إدارى بداخل الشركة.

أضاف: «الشركة تتفاوض حالياً مع 14 عميلًا، لتدبير تمويلات عبر التأجير التمويلى، ومن المخطط أن تبلغ محفظة الشركة 30 مليون جنيه، نهاية الربع الأول من العام المقبل».

أوضح أن آرشر حصلت على موافقة عدة شركات، لتدبير تمويلات عبر التأجير التمويلى، منها شركة تبحث سيارات للنقل، بجانب إحدى المدارس الراغبة فى شراء أوتوبيسات للطلاب، ومستشفى أخرى تبحث شراء المعدات الطبية بعد الارتفاع المطرد فى أسعار استيرادها.

وفى نوفمبر الماضى قال نادر لـ «المال» إن آرشر دبرت تمويلات بـ 3 ملايين جنيه، لصالح 3 شركات صغيرة ومتوسطة، تعمل فى قطاعات مختلفة، كما تعتزم تدبير 37 مليون جنيه أخرى.

طالب نادر البنك المركزى بإعادة النظر من جديد، فى أسعار الفائدة المطبقة حالياً فى البنوك، التى وصفها بالمرتفعة، التى تقلل من تنافسية شركات التأجير التمويلى بالسوق المحلية.

استحوذت شركة آرشر للاستشارات المالية، إبريل الماضى، على جراند إنفستمنت للتأجير التمويلى، فى صفقة قيمتها تجاوزت 6 ملايين جنيه، وأعيدت هيكلة إدارية للشركة بشكل جزئى «تغير الاسم».

التأجير التمويلى نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصلٍ ما؛ بطلب من مستأجر أو شركة ما؛ بهدف استثماره لمدة لا تقل عن %75 من العمر الافتراضى للأصل، مقابل دفعات أو إيجار دورى، مع احتفاظ المؤجر بملكية الأصل، حتى نهاية العقد، وامتلاك المستأجر خيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير، على أن تكون دفعات مقابل التأجير، غطّت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد، أو إعادة الأصل للمؤجر فى نهاية مدة التأجير، أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى.

تأسست شركة «آرشر للاستشارات المالية» 2006، ويبلغ رأسمالها 250 ألف جنيه، وتعمل فى مجال تقديم الاستشارات المالية وتمويل الشركات، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة، وينقسم هيكل ملكيتها بين %90 لمحمد نادر و%10 للمستثمرين آخرين.