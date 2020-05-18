مساهمة تشتري أسهمًا فى «ليفت سلاب» بقيمة 13 مليون جنيه

ليفت سلاب مصر تفصح عن زيادة حصة أحد مساهميها

أعلنت شركة ليفت سلاب مصر قيام المساهمة سماح سليمان السيد سليمان بشراء 5.96 مليون سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 13.1 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت ليفت سلاب، فى إفصاح للبورصة، اليوم الاثنين، إن نسبة مساهمة العميلة المشار إليها ارتفعت بعد العملية إلى 17.61% فى أسهم الشركة، مقارنة بنحو 4.42% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.2 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

ليفت سلاب تشرع فى زيادة رأسمالها إلى 140 مليون جنيه

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وتستعد ليفت سلاب مصر لزيادة رأس المال المصدر من 56.12 جنيه إلى 140.31 مليون جنيه، عبر دعوة قدامى المساهمين لاكتتاب عام.

وقالت الشركة، فى وقت سابق، إنها بصدد تكليف مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة للسهم، فى إطار زيادة رأس المال المرتقبة.

وتبلغ قيمة الزيادة 84.18 مليون جنيه ، وسيتم تمويلها عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة.

ومن المقرر إصدار عدد 67.89 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية، بواقع 1.24 جنيه للسهم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف إصدار بواقع ثلاثة قروش للسهم الواحد..

ورفعت ليفت سلاب رأسمالها، خلال العام الماضى، من 34 مليون جنيه إلى 65.1 مليون، بزيادة قدرها 31 مليونًا تقريبًا عبر اكتتاب عام لقدامى المساهمين.

ليفت مصر تدرس استثمار قطعتي أرض بتكلفة 300 مليون جنيه

وقالت ليفت سلاب مصر، فى فبراير الماضى، إنها تستهدف استثمار قطعتى أرض بالمشاركة مع شركة إم أو تى للاستثمار والمشروعات، التابعة لوزارة النقل. بتكلفة استثمارية قدرها 300 مليون جنيه.

وحصلت الشركة، فى يناير، على تكليف من قِبل شركة أم أو تى للاستثمار والمشروعات لإقامة مشروع تجارى وإدارى وسكنى بمحافظة دمياط بنظام المشاركة.

وقالت، فى إفصاح مؤرخ 29 يناير الماضى، إن تكلفة هذا المشروع ستصل إلى 100 مليون متضمنة قيمة الأرض، ومن المتوقع أن تصل إيراداته إلى 160 مليون جنيه.

ونوهت الشركة بأن نسبة مشاركتها فى هذا المشروع ستصل إلى 48%.

ليفت تعاقدت على أعمال بقيمة 220 مليون جنيه فى يناير وديسمبر

وأبرمت “ليفت سلاب” تعاقدات بقيمة 220 مليون جنيه، خلال شهري يناير وديسمبر الماضيين.

وتمثل قيمة تلك التعاقدات أعلى حجم أعمال حصلت عليه الشركة منذ تأسيسها، وفقًا لشفيق.

وقال المهندس محمود شفيق، رئيس مجلس الإدارة، فى تصريحات، لـ”المال“، إن ليفت سلاب تنافس على عدد من المشروعات الأخرى، مفضلًا عدم الإفصاح عن أيٍّ منها فى الوقت الحالى.

وقال شفيق إن “ليفت سلاب” تعاقدت على تنفيذ نفق سيارات بقيمة 24 مليون جنيه على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وهو نشاط تقوم به الشركة لأول مرة في تاريخها.

وأعادت “ليفت سلاب مصر”، فى يونيو الماضى، العمل بقطاع الأنفاق بعد توقف دام نحو سبع سنوات، وذلك فى إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة.

وقالت الشركة، فى إفصاح سابق، إن عودة العمل بقطاع الأنفاق ستمكّنها من تنفيذ مشروعات الأنفاق بدول مختلفة.

وأشارت إلى أنها ستضخّ جزءًا من استثماراتها بهذا القطاع عن طريق زيادة رأس المال الأخيرة.

أسست “ليفت سلاب”، في مارس 1978، كشركة مساهمة برأسمال أجنبى مع شريك بريطانى، وتحولت إلى شركة مصرية خالصة اعتبارًا من 1991.

بعد التحويل انتقلت حصة “البريتش ليفت سلاب” بالكامل إلى الشريك المصري، ومن ثم اقتصر دور الجانب الأجنبي على الدعم الفني فقط.

وأدرجت الشركة فى البورصة المصرية عام 1999، وكان غرض الشركة تطوير صناعة البناء والتشييد باستخدام أساليب حديثة لتنفيذ المنشآت.

كذلك شملت أغراضها تنفيذ الأنفاق والعدايات للمواسير وكل ما يتعلق بهذا النشاط من أعمال البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء.

وأضافت الشركة فى عام 2015 أنشطة الاستثمار العقارى والمقاولات إلى الأغراض؛ لدعم وجودها فى السوق المصرية، بما يسمح بإقامة وبناء العقارات بجميع مستوياتها وأنواعها أو بيعها أو تأجيرها.