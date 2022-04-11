أفصحت شركة أسمنت سيناء عن دخول مساهمة جديدة إلى هيكل الملكية (أسماء عامر غريب محمد) عبر شرائها حصة أسهم تعادل 7.5% من إجمالي الأسهم بقيمة 100 مليون جنيه تقريبا.

وأظهر إفصاح منشور عن أسمنت سيناء على شاشة التداول بالبورصة الإثنين تنفيذ المساهمة المذكورة عملية شراء 9.98 مليون سهم بمتوسط سعر 10 جنيهات للسهم.

وجرى تنفيذ العملية عبر شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهمة المذكورة بأي مجموعات مرتبطة داخل الشركة (أفراد أو كيانات).

فيكا الفرنسية تكمل استحواذها على أسمنت سيناء بقيمة 378 مليون جنيه

فيكا مصر الفرنسية

وتتزامن هذه الصفقة مع عرض الشراء المقدم من شركة فيكا مصر الفرنسية المساهم الرئيسى فى أسمنت سيناء لشراء ما تبقى من الأسهم المكملة للاستحواذ التام علي الشركة بقيمة إجمالية قدرها 378 مليون جنيه تقريبا.

وتقدمت فيكا مصر لصناعة الأسمنت بعرض شراء رسمى لنحو 56 مليون سهم فى شركة أسمنت سيناء تمثل (42.1%) المكملة لنسبة 100% بمتوسط سعر 6.74 جنيه للسهم وقيمة إجمالية 377.8 مليون جنيه وفقا لحسابات المال.

ووافقت الرقابة المالية على العرض وحددت عشرة أيام عمل أمام حملة الأسهم لتسجيل أوامر البيع على شاشة التداول بالبورصة المصرية اعتبارا من 10 أبريل وحتى 21 من الشهر ذاته.

تأسست شركة أسمنت سيناء عام 1997 ، ويبلغ رأسمالها الحالى 1.33 مليون جنيه موزعا على 133 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

هيكل ملكية الشركة وخريطة المالكين للأسهم فوق سقف ال 5%

تامر مجدي العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء

ويتوزع هيكل ملكية الشركة، بين فيكا مصر لصناعة الأسمنت التى تستحوذ على ( 40.78%)، بينما تستحوذ شركة ريلاينس لوجيستكس على نسبة 11.2%.

كما يمتلك صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ( 9.68%)، العربية للاستثمارات الصناعية ( 6.40%)، بينما تستحوذ شركة سما للأسمنت على نسبة 6.75%.

كما تستحوذ شركة العربية للاستثمار الصناعى على نحو 6.4%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصرية تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 17 يناير الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للشركة تراجع صافي خسائرها إلى 354 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بخسائر بلغت 560.2 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت القوائم المرسلة للبورصة 3 أبريل الماضى ارتفاع مبيعات الشركة إلى 1.44 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 889 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

كانت الشركة قد سجلت خسائر بقيمة 323 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بخسائر 425 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 984.7 مليون مقارنة بمبيعات بلغت 588.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2020.