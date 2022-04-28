أفصحت شركة أسمنت سيناء عن بيع المساهمة (أسماء عامر غريب محمد) حصتها البالغة 7.5% إلى شركة فيكا مصر الفرنسية (المساهم الرئيسى) مقابل 67.2 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 6.74 جنيه ،وجرى تنفيذها على نحو 9.98 مليون سهم تمثل كامل حصة المساهمة المذكورة فى أسمنت سيناء ،وفقا لإفصاح منشور على شاشة تداول البورصة الخميس.

وجرى تنفيذ العملية عبر شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهمة المذكورة بأي مجموعات مرتبطة داخل الشركة (أفراد أو كيانات).

واشترت المساهمة المذكورة (أسماء غريب) تلك الحصة فى 11 أبريل الجارى بمتوسط سعر 10 جنيه للسهم وقيمة إجمالية قدرها 100 مليون جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة هيرميس أيضا.

أسمنت سيناء : فيكا مصر استحوذت على 9.3 % بقيمة 83.5 مليون جنيه

ونفذت شركة فيكا مصر (الفرنسية) عرض استحواذ جزئى على 9.3% من أسهم أسمنت سيناء بجلسة الثلاثاء (26 أبريل) بقيمة إجمالية قدرها 83.5 مليون جنيه تقريبًا.

ووافقت الرقابة المالية فى وقت لاحق على العرض وحددت عشرة أيام عمل أمام حملة الأسهم لتسجيل أوامر البيع على شاشة التداول بالبورصة المصرية بدأت من 10 أبريل وانتهت بنهاية جلسة الخميس (21 أبريل).

وكشفت نتيجة العرض المنشورة على شاشة التداول الخميس الماضى (21 أبريل) استجابة 12.3 مليون سهم فقط للعرض بما يمثل 9.3% من إجمالى أسهم الشركة البالغة 133 مليون سهم و22% من إجمالى الأسهم المستهدفة بالعرض والبالغة 56 مليون سهم، وفقا لحسابات المال.

ويبلغ رأسمال أسمنت سيناء المؤسسة عام 1997، حوالى 1.33 مليار جنيه موزعا على 133 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

وارتفعت نسبة مساهمة شركة فيكا مصر للأسمنت بعد تلك الصفقة من 41.7% إلى 51% تقريبا، بينما تستحوذ شركة ريلاينس لوجيستكس على نسبة 5.74%.

كما تستحوذ شركة سما للأسمنت على نسبة 8.4%، بينما تستحوذ شركة العربية للاستثمار الصناعى على نحو 6.5% من إجمالى الأسهم.

كما يمتلك صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي حصة تصل إلى 4.95%، فضلا عن آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصرية تحت سقف الـ 5%،وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 12 أبريل الجارى.

فيكا مصر تقرض الشركة 1.5 مليار جنيه بفائدة 8.5% لمدة سنة قابلة للتجديد

فيكا مصر الفرنسية

ووافقت عمومية الشركة فى آخر اجتماع (26 أبريل الجارى) على زيادة مبلغ الاقتراض من فيكا مصر (المساهم الرئيسى) إلى 1.5 مليار جنيه لمدة سنة قابلة للتجديد بفائدة 8.5%.

وفوضىت عمومية الشركة تامر وجدى العضو المنتدب للشركة فى التوقع على العقود اللازمة للقرض واستيفاء الإجراءات المكملة نيابة عن الشركة،وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للشركة تراجع صافي خسائرها إلى 354 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بخسائر بلغت 560.2 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت القوائم المرسلة للبورصة 3 أبريل الماضى ارتفاع مبيعات الشركة إلى 1.44 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 889 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

كانت الشركة قد سجلت خسائر بقيمة 323 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بخسائر 425 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 984.7 مليون مقارنة بمبيعات بلغت 588.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2020.