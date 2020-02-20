مساهمة تأمينات الحياة فى الناتج المحلى الإجمالى تنخفض 25 %

بلغت نسبة مساهمة تأمينات الحياة فى الناتج المحلى الإجمالى المصرى مصر 0.3% فى عام 2018 مقابل 0.4% خلال عام 2009، ويتم احتساب النسبة عبر قسمة أقساط تأمين الحياة على الناتج المحلى الإجمالى GDP.

انخفضت نسبة مساهمة تأمينات الحياة فى الناتج المحلى الإجمالى GDP فى مصر بنسبة 25% خلال السنوات العشر الماضية منذ عام 2009 وحتى عام 2018، وذلك وفقا لخريطة التأمين العالمية الصادرة عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين، وبلغت نسبة مساهمة أقساط التأمين على الحياة فى مصر 0.3% فى عام 2018 مقابل 0.4% خلال عام 2009، ويتم احتساب النسبة عبر قسمة أقساط تأمين الحياة على الناتج المحلى الإجمالى GDP، وارتفاع هذه النسبة يدل على مدى قوة وتطور قطاع التأمين فى أى اقتصاد على مستوى العالم.

0.3% مساهمة تأمينات الحياة فى الناتج المحلى

وانخفضت نسبة مساهمة تأمينات الحياة فى الناتج المحلى الإجمالى GDP فى مصر إلى 0.3% خلال عام 2010 بنسبة انخفاض 25%، وظلت تلك النسبة ثابتة حتى عام 2018 وذلك على الرغم من ارتفاع حجم أقساط التأمين على الحياة خلال تلك الفترة بجانب ارتفاع حجم الناتج المحلى الإجمالى “GDP” فى مصر خلال نفس فترة المقارنة.

وكانت مصر قد احتلت المركز الخمسين عالميا من حيث مساهمة تأمينات الحياة فى الناتج المحلى الإجمالى GDP وبلغت النسبة 0.3% خلال عام 2018، وسبقتها البحرين والتى بلغت نسبة مساهمة تأمين الحياة فى الناتج المحلى الإجمالى بها 0.4%، ولبنان 0.9% وكينيا 0.9% ، وبلغاريا 0.4% و روسيا 0.4%، فيما جاءت 7 أسواق بعد مصر فى الترتيب وفقا لخريطة التأمين العالمية الصادرة عن شركة أليانز للتأمين وإعادة التأمين ، وهى رومانيا وبلغت نسبة مساهمة نشاط التأمين على الحياة فى الناتج المحلى الإجمالى 0.2%، وتركيا 0.2% فى عام 2018 .

سنغافورة تتصدر الترتيب العالمى ومصر الخمسين

ومن جانب آخر تصدرت سنغافورة الترتيب العالمى من حيث مساهمة نشاط التأمين على الحياة فى الناتج المحلى الإجمالى “GDP” وبلغت النسبة بها 8.2% فى عام 2018 ، وتلاها فى المركز الثانى بريطانيا بنسبة 7.1% ، ثم الدنمارك حلت ثالثة بنسبة 6.2%، وتلتها السويد فى المرتبة الرابعة بنسبة 6.1% خلال عام 2018 وفقا للتقرير.

واحتلت إيطاليا المركز الخامس بنسبة مساهمة نشاط تأمين الحياة إلى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 6% فى عام 2018 ، وتلتها فى المركز السادس اليابان بنسبة 6% ثم كوريا الجنوبية التى حلت فى المرتبة السابعة بنسبة 6% خلال عام 2018 .

الجراف التالى يوضح تطور نسبة مساهمة تأمين الحياة فى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر خلال 10 سنوات (النسبة مئوية %).