البنك المركزي يرفع حصته في رأسمال البنك العربي الأفريقي إلى 19.11 مليار جنيه بنهاية يونيو

رفع البنك المركزي المصري حصته في رأس مال البنك العربي الأفريقي الدولي لتصل إلى 19.119 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 15.878 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021

وأظهرت القوائم المالية للبنك المركزي المنشوره على الموقع الإلكتروني للبنك، أن نسبة مساهماته في البنك العربي الأفريقي الدولي سجلت 49.4%.

وكان «المركزي» قد أعلن، نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاع صافي الاستثمار الأجني المباشر في مصر بمعدل 71.4% في الفترة من يناير إلى يونيو 2022 ليسجل نحو 8.9 مليار دولار.

وأظهر تقرير حديث صادر عن البنك أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية شهد ارتفاعًا بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار (منها 7.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022).

سياسات البنك المركزي

وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير 22 سبتمبر الماضي، تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، إضافة إلى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بقيمة 4%، من 14% إلى 18%.