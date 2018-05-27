مساهمان يقاضيان بنك قناة السويس.. تعرف على السبب

رجب عزالدينقال بنك قناة السويس إنه أخطر بصحيفة دعوى قضائية مرفوعة ضده أقامها مساهمان بالبنك يطالبان فيها ببطلان دعوة الجمعية العامة للبنك والتي انعقدت في 4 أبريل الماضى.وقال البنك فى بيان للبورصة المصرية إن المساهمين أحمد ضياء الدين على بنسبة 10%، وشركة الأهلى للاستثمار بنسبة 3% رفعا دعوى



رجب عزالدين

قال بنك قناة السويس إنه أخطر بصحيفة دعوى قضائية مرفوعة ضده أقامها مساهمان بالبنك يطالبان فيها ببطلان دعوة الجمعية العامة للبنك والتي انعقدت في 4 أبريل الماضى.

وقال البنك فى بيان للبورصة المصرية إن المساهمين أحمد ضياء الدين على بنسبة 10%، وشركة الأهلى للاستثمار بنسبة 3% رفعا دعوى ضد كل من بنك قناة السويس والبنك المركزى المصرى للمطالبة ببطلان العمومية المشار إليها وتحددت جلسة يوم 4 اغسطس المقبل لنظرها .

وأضاف البيان أن المساهمين يحتجان على ذلك بعدم الاعتراف بتشكيل مجلس الإدارة الذى دعا إلى انعقاد الجمعية العامة.

وقالت البنك إن هذه الدعوى غير صحيحة ولن تؤثر على صحة وسلامة قرارات مجلس الإدارة وتعاقداته مع جميع الجهات والأشخاص وفقا للبيان.