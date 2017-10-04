مساهمات رجال الأعمال فى رسم مستقبل الصادرات

شيرين الشوربجى: إصدار أول خريطة تصديرية أون لاين..قريباً المال – خاص: أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، مساندتها لخطة الهيئة العامة لتنمية الصادرات والتى تستهدف من خلال استراتيجية تنمية الصادرات تحقيق نمو 10% سنويا، خلال الـ5 سنوات المقبلة، مؤكدة أنها على استعداد تام للاضطلاع بد

شيرين الشوربجى: إصدار أول خريطة تصديرية أون لاين..قريباً



المال – خاص:



أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، مساندتها لخطة الهيئة العامة لتنمية الصادرات والتى تستهدف من خلال استراتيجية تنمية الصادرات تحقيق نمو 10% سنويا، خلال الـ5 سنوات المقبلة، مؤكدة أنها على استعداد تام للاضطلاع بدورها وتقديم جميع المشورات والمقترحات والمشاركات للهيئة، والمساهمة فى رسم مستقبل الصادرات، ومساندة مجتمع المصدرين.

وأكد المهندس على عيسى، رئيس الجمعية، أن الأخيرة تساند بقوة خطة الهيئة، وأن الجمعية مستعدة لتسهيل عملها دولياً، من خلال شبكة علاقاتها الدولية، بالإضافة إلى مجالس الأعمال المشتركة، وبروتوكلات التعاون المشتركة مع المنظمات المحلية والدولية .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس مصطفى النجاري، لمناقشة الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، بعد تشكيل مجلس إدارتها، بحضور الدكتورة شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى للهيئة، ولفيف من رجال الأعمال والمصدرين، وممثلى بنك تنمية الصادرات.

شدد “عيسى” على أهمية أن تقوم الهيئة بإصدار تعريف خاص “للمصدر” ووضع برامج لتحفيز عمليات التصدير منها رد الأعباء المالية للمصدرين بالاضافة إلى تنقية التشريعات الخاصة بالمنظومة.

من جانبها كشفت “الشوربجي” عن إطلاق الهيئة بوابة إلكترونية خاصة بالتصدير ،تحت مسمى “أنا مُصدر”، مؤكدة أن البوابة ستكون متاحة لجميع المصدرين ورجال الأعمال خلال الفترة القريبة القادمة .

وأضافت أن البوابة ستتيح خريطة مفصلة عن المنتجات المصرية، والأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية، وتكلفة الشحن، والمزايا المختلفة للمنتجات المصرية، وسيتم تحديثها دوريا لتتماشى مع متغيرات حركة الأسواق.

وقالت إن قرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، بإعادة هيكلة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات يأتى فى إطار استراتيجة الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020.

واستعرضت “الشوربجى” استراتيجية تنمية الصادرات وخطة عمل الهيئة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة معدلات نمو الصادرات بنسبة 10% سنوياً خلال الـ5 سنوات القادمة.

وقالت أن نسبة نمو الصادرات المصرية ضئيلة جداً، ولا تعكس قوة مصر فى الأسواق الدولية، لكن الخطة تأخذ بعين الاعتبار أولوية تغطية السوق المحلية فى ظل تقليل الواردات.

وأضافت شيرين الشوربجي إن منهجية عمل الاستراتيجية الجديدة تشمل أيضا التدريب على كافة النواحي العملية التصديرية من خلال عروض تقديمية، ونماذج محاكاة وتدريب داخل المنشأة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني من خلال خبراء محليين ودوليين.

وأوضحت أن الهيئة تستهدف ايضاً زيادة الوعي ونشر ثقافة التصدير فى المدراس والجامعات ومجتمع رجال الأعمال ككل، وذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج تستهدف زيادة الوعى والتعريف بإجراءات التصدير، واللوائح المنظمة والمتطلبات الجمركية في الدول المستوردة، والتفضيلات والمميزات الجمركية وغير الجمركية، والخدمية في الأسواق الخارجية.



وأعلنت “الشوربجى” عن تفعيل مركز خدمة المصدرين بالسادس من أكتوبر ليصبح الفرع الأول لتنفيذ هذه الاستراتيجية فعليا، وسيتم افتتاحه خلال أيام، مشيرة إلى أن الفرع يقدم كافة الخدمات للمصدرين ويضم مبنى لتقديم خدمات جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك” وملتقى لخدمات المصدرين والتسويق والترويج لخدمات الهيئة، ورفع الوعي التصديري وبناء القدرات، وتطوير جيل جديد من المصدرين كما يضم أيضا مركزا تدريبيا متطورا وإتاحة معلومات عن الأسواق الخارجية.

وقال المهندس مصطفى النجارى، إن خطة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات والتى تسعى الهيئة من خلالها إلى النهوض بجودة و حجم الصادرات و زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية بقطاع التصدير والتجارة الخارجية، تأتى فى توقيت هام للغاية، نظراً للحاجة الملحة لمواكبة المتغيرات فى حركة التجارة العالمية، مؤكداً على مساندة الجمعية للهيئة فى النهوض بالقطاع وتقديم إمكانيات وخبرات أعضاء الجمعية في معاونة الهيئة لتحقيق الاستراتيجية مساندة المصدرين.



وأكد رئيس لجنة التصدير بالجمعية على ضرورة إنشاء وحدة لتحليل المخاطر، التي تواجه هذا القطاع الهام و المؤثر والعمل على حلها في أسرع وقت، وكذلك ضرورة التركيز على عمل المعارض الداخلية المتخصصة والجاذبة للتصدير، وتدريب المشاركين بها وكذلك دعوة المستوردين العالميين للحضور والمشاركة بها.

