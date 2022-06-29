مساهمات البنك المركزي في مؤسسات التمويل الدولية ترتفع إلى 15 مليار جنيه

أظهرت القوائم المالية البنوك ارتفاع مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية إلى 15 مليار جنيه نهاية مايو 2022، مقارنة مع 14.3 مليار جنيه نهاية أبريل الماضي.

وساهم المركزي في رؤوس أموال الكيانات التابعة والشقيقة سجلت 24.055 مليار جنيه نهاية مايو 2022.

من ناحية أخرى وصلت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية 1.132 تريليون جنيه نهاية مايو الماضي ، وسجلت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية 770.459 مليار جنيه.

كما أظهرت القوائم المالية الصادرة عن البنك المركزي اليوم وصول أصول البنك المركزي إلى 2.973 تريليون جنيه نهاية مايو الماضي.

من جانب آخر تراجعت الأرصدة لدى البنوك إلى نحو 248.596 مليار جنيه نهاية مايو الماضي.

كما انخفضت أرصدة الذهب إلى 137.122 مليار جنيه نهاية مايو، مقارنة 140مليار جنيه نهاية الشهر السابق له..

كما انخفضت الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي إلى 7.751 مليار جنيه بنهاية مايو 2022،.

وتراجعت إجمالي القروض وودائع البنوك الممنوحة من المركزي إلى 319.629 مليار جنيه نهاية مايو، مقارنة مع 320.611 مليار جنيه نهاية الشهر السابق له

وسجلت الاحتياطيات بالبنك المركزي لتسجل 196.680 مليار جنيه نهاية مايو، مقارنة مع 175.023 مليار نهاية الشهر السابق له.