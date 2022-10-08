مساهمات البنك المركزي في الشركات التابعة والشقيقة تسجل 27.4 مليون جنيه بنهاية يونيو

أعلن البنك المركزي المصري، وصول إجمالي مساهماته في الشركات التابعة والشقيقة إلى 27.497 مليون جنيه، بنهاية يونيو الماضي.

وارتفعت مساهمات البنك في هذه الشركات بقيمة 5.519 مليون جنيه؛ حيث سجلت مساهماته في يونيو 2021 حوالي 21.960 مليون جنيه.

وكان «المركزي» قد أعلن، نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاع صافي الاستثمار الأجني المباشر في مصر بمعدل 71.4% في الفترة من يناير إلى يونيو 2022 ليسجل نحو 8.9 مليار دولار.

وأظهر تقرير حديث صادر عن البنك أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية شهد ارتفاعًا بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار (منها 7.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022).

سياسات البنك المركزي

وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير 22 سبتمبر الماضي، تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، إضافة إلى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بقيمة 4%، من 14% إلى 18%.