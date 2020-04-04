مساهمات البنك الأهلي في المسئولية المجتمعية ترتفع إلى 6 مليارات جنيه

وصل إجمالي مساهمات البنك الأهلي المصري، في المسئولية المجتمعية إلى 6 مليارات جنيه خلال آخر 5 سنوات، وفقا لآخر تقرير صادر عن نتائج الأعمال بنهاية مارس 2020.

وترتكز سياسة المصرف الحكومى فى هذا المجال على دعم محاور رئيسية تتمثل فى “الصحة والتعليم وتطوير العشوائيات ومكافحة الفقر إضافة الى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي القدرات الخاصة”.

1.5 مليار جنيه إجمالي المساهمات خلال العام المالي الماضي

وبلغ إجمالي مساهمات البنك خلال العام المالي 2018/ 2019 نحو 1.526 مليار جنيه وفقا للمعايير وبمفهوم التنمية المجتمعية المستدامة.

ومن تلك المساهمات يأتي مشروع التطوير الحضارى لمنطقة غيط العنب بالإسكندرية وحي الأسمرات ، وتطوير منطقة حي السلام بالقاهرة ومشروع منطقة الكيلو 4 بمرسى مطروح ومشروع إسكان الشباب بالسويس، إضافة إلى تطوير 17 قرية مصرية أكثر احتياجا في مختلف محافظات مصر .

يشار إلى أن البنك الأهلى نجح فى تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب قدرها 20.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2019 مقارنة بــ 10.1 مليار جنيه في يونيو 2018 ، بمعدل نمو بلغ 100%.

14 مليون عميل بالبنك الأهلي

وكانت قاعدة العملاء بالبنك الأهلى قد ارتفعت إلى 14 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي “مارس 2020″، مقارنة مع 12.4 مليون عميل في يونيو 2019، أي بمعدل 9 آلاف عميل جديد عن كل يوم عمل.









