مساندة شركات السوق الرئيسية والنيل ضمن خطط مدنى فى انتخابات البورصة

أسماء السيدأعلن محمد مدنى، العضو المنتدب بشركة «أسطول» لتداول الأوراق المالية، والمرشح لعضوية إدارة البورصة كممثل لشركات السمسرة، عن برنامجه الانتخابى، الذى تضمن عدة محاور للنهوض بالبورصة الرئيسية والنيل، وخدمة شركات السمسرة.ويأتى على رأس بنود برنامج مدنى الانتخابى، الاهتمام ببورصة ا

أسماء السيد

أعلن محمد مدنى، العضو المنتدب بشركة «أسطول» لتداول الأوراق المالية، والمرشح لعضوية إدارة البورصة كممثل لشركات السمسرة، عن برنامجه الانتخابى، الذى تضمن عدة محاور للنهوض بالبورصة الرئيسية والنيل، وخدمة شركات السمسرة.

ويأتى على رأس بنود برنامج مدنى الانتخابى، الاهتمام ببورصة النيل، وتشجيع الشركات غير المقيدة للإدارج بالبورصة، عن طريق منحها عدة مميزات، والترويج للبورصة خارجيًا، بالتعاون مع شركات السمسرة، وشركات صناديق الاستثمار الخارجى.

وعدد محاور برنامجه الانتخابى، التى جاء فى مقدمته عودة سوق السندات من جديد، وقيد الشركات فى البورصة، عن طريق تسهيل إجراءات القيد، سواء من الناحية الزمنية، أو البيروقراطية.

ووعد مدنى بالعمل على الترويج الخارجى للبورصة، عن طريق حملات ترويجية خارجية فى بلاد الخليج وأوروبا، عبر الاتفاق مع شركات السمسرة، وتسهيل حصول شركات السمسرة على الأوراق المطلوبة من البورصة.

وأوضح مدنى أن شركات السمسرة تعد المتضرر الوحيد بسوق المال، على مدار الـ 10أعوام الأخيرة، من مواجهة عدة أزمات، سواء سياسية، أو مالية، لذلك التركيز على تخفيف الإجراءات، والمصروفات المتعلقة بربط الشركات مع البورصة، بجانب الحصول على أى مستندات من سوق المال.

ولفت إلى أن دوره الاهتمام ببورصة النيل، قائلاً: «إن العديد ينظر إلى النيل على أنها محل للتلاعبات فقط، كما أن التداول

عليها ضعيف بصورة ملاحظة، وسأحاول الخروج من تلك الأزمة من خلال العمل على دمج الشركات المدرجة ببعضها البعض، وأن هناك شركات تعمل فى ذات النشاط، ودمجها يساعد على زيادة رؤوس الأموال، ما يعود بالنفع على البورصة والمساهمين، والمتعاملين.

وأشار إلى أن من ضمن خطته مناقشة منح إدارة البورصة صلاحيات أكثر لوقف التلاعب فى البورصة الرئيسية.

وعلى صعيد البورصة الرئيسية، أشار إلى أنها لم تشهد حملات ترويجية ودعاية كافيه منذ فترة، كما أن جذب المزيد من الاستثمار الخارجى، لن يأتى إلا من خلال الترويج، لذا يكون المحور من ضمن محاور الأساسية للبرنامج الانتخابى.

ويتولى محمد لطفى مدنى، منصب العضو المنتدب بشركة »أسطول» لتداول الأوراق المالية، وهو خريج كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1994.

يذكر أن هناك خمسة مرشحين يتنافسون على مقعد السمسرة بعضوية البورصة، فى الانتخابات المقرر لها 22 يونيو الحالى وهم: سليمان نظمى، نائب رئيس شركة الأهرام للسمسرة، وعضو مجلس إدارة البورصة الحالى، وشوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، وعضو البورصة الحالى، وإيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، وسامح العزب، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، ومحمد مدنى العضو المنتدب لشركة “أسطول” لتداول الأوراق المالية.

وجاءت البرامج الانتخابية للمرشحين متشابهة إلى حد كبير فى استهداف تحقيق بعض الأفكار التقليدية بسوق المال من خلال اعادة «حلم» تنشيط سوق السندات، وطرح آليات جديدة للتداول ومنها بورصة السلع والعقود والمشتقات، بجانب الترويج الحتمى والمستمر للبورصة، وجذب مزيد من الشركات للقيد وتسهيل الاجراءات، وتقديم كل الوعود لمساندة شركات السمسرة فى تخفيض المصروفات.

