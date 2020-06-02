«مسافة لا تقل عن متر ونصف طولا وعرضا».. مصر تعلن غدا ضوابط فتح المساجد

الاشتراطات ستتضمن إلزام كل مواطن بالدخول بالكمامة للصلاة وإحضار سجادة خاصة للصلاة حتى لايحدث نقل للعدوى من سجاد المسجد إضافة إلى ترك مسافات بينة لتحقيق التباعد الاجتماعي.

كشف الإعلامي وائل الإبراشي عن الضوابط الجديدة التى ستقرها الحكومة كشرط لعودة الصلاة إلى المساجد للسيطرة على فيروس كورونا بعد إغلاقها لأكثر من شهرين .

وأضاف خلال برنامج التاسعة على التلفزيون المصري أنه انفرد بمعرفة تلك الضوابط والتى ستناقش وتقر غدا في اجتماع مجلس الوزراء واجتماع خلية أزمة كورونا وتتمثل في فتح حرم المسجد للصلاة فقط دون دورات المياه أو مكان الوضوء حيث أنها مكان لنقل العدوى.

وأضاف الإبراشي أن الاشتراطات ستتضمن إلزام كل مواطن بالدخول بالكمامة للصلاة وإحضار سجادة خاصة للصلاة حتى لايحدث نقل للعدوى من سجاد المسجد إضافة إلى ترك مسافات بينة لتحقيق التباعد الاجتماعي.

وأكد أن المسافة بين أى مصلي وآخر لن تقل عن متر ونصف سواء بشكل عرضى أو طولي مع غلق المسجد حال الإمتلاء بالمصلين كأوقات صلاة الجمعة موضحا أنه سيتم الإعلان عن كامل تلك الاشتراطات في إجتماع الغد مع رئيس الوزراء.

وأكد أن هذا الملف يتم مناقشته ويعمل عليه عدد من الوزرات وهي الأوقاف والصحة والجهات الأمنية موضحا أنه سيتم غلق المساجد بعد أداء الصلوات .

وفي مارس الماضي قررت الأوقاف تعليق أداء الصلوات بالمساجد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.