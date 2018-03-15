مساع مصرية للاستفادة من 10 مليارات دولار تمويلات هندية

تم تخصيصها لتنفيذ 6 مشروعات بدول القارة الأفريقيةسمر السيدتسعى مصر خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من التمويلات التى خصصها الجانب الهندى والبالغة قيمتها 10 مليارات دولار، لتنفيذ 6 مشروعات فى البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدول القارة الأفريقية، وفقاً لتصريحات سانجاى باتا

تم تخصيصها لتنفيذ 6 مشروعات بدول القارة الأفريقية





سمر السيد

تسعى مصر خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من التمويلات التى خصصها الجانب الهندى والبالغة قيمتها 10 مليارات دولار، لتنفيذ 6 مشروعات فى البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدول القارة الأفريقية، وفقاً لتصريحات سانجاى باتاتشاريا، السفير الهندى بالقاهرة.

وأضاف باتاتشاريا أن مصر أبدت رغبتها فى استخدام الخط الائتمانى الذى أعلنت عنه الهند فى وقت سابق لصالح المشروعات المرتقبة والتى تشمل مجالات مختلفة فى البنية التحتية والمشروعات الصغيرة، لافتا إلى أنه تجرى حالياً مناقشات مع الحكومة بشأن تنفيذها.

وأوضح، فى تصريحات لـ«المال» على هامش المؤتمر الذى نظمته السفارة الهندية بالقاهرة الإول عن التعاون الاقتصادى مع مصر، أن الجولة الأولى من المفاوضات تتم بين وزارة التعاون الدولى و”انديا اكزيم بنك”، متوقعاً الانتهاء منها خلال 4 شهور يلى ذلك اختيار مناطق تنفيذ المشروعات.

وقال إنه لا يوجد حجم معين للتمويلات التى تحصل عليها أى دولة ومنها مصر من التسهيل الائتمانى ويعتمد الأمر على المشروعات المقدمة، مضيفاً أن إجمالى ما تم صرفه حتى الآن يبلغ نحو 4.5 مليار دولار وجهت لصالح عدد من الدول الإفريقية، وهناك الكثير لم يتم صرفه.

وأضاف أنه تم عرض تفاصيل الخط الائتماني أيضاً على الوزارات الأخرى بخلاف التعاون الدولى والتى أبدت رغبة متزايدة فى الحصول على التمويلات.

كان السفير قد كشف فى تصريحات سابقة لـ«المال»، عن تسهيل ائتماني قيمته 10 مليارات دولار للمشروعات المشتركة مع القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن جميع الدول الإفريقية ومنها مصر من الممكن أن تستفيد من التمويلات المتاحة.

وقال باتاتشاريا فى كلمته بالمؤتمر أمس إن مجال الاستثمارات بين القاهرة ونيودلهى واعد، مشدداً على أهمية العمل بشكل وثيق وأكبر مع مصر فى مجالات المنسوجات والزراعة والعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون مصر من أكثر الاقتصادات سرعة للنمو فى العام القادم، مضيفاً أن هناك 3 شركات مصرية عاملة فى الهند تمثل بداية لعملية تبادل المهارات والخبرات.

فى سياق متصل، قال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تعتزم تنظيم رحلة عمل للهند، فى الربع الأخير من العام الجارى، مشيراً إلى أنها ستعقد مائدة مستديرة اليوم مع ممثل من اتحاد الصناعات الهندية لبحث فرص التعاون المشتركة بين البلدين.