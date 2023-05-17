مساع للموانئ المصرية بتطبيق متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية

طالبت هيئة ميناء الإسكندرية بضرورة تطبيق متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (CODE-ISPS ) وذلك من خلال لجان المرور الدورية المشكلة من قبل الهيئة.

وأشارت هيئة الميناء عبر منشور ملاحي، اطلعت عليه المال، أن تلك اللجان قامت بالمرور الدوري على مرافق الميناء، وأسفرت عن عدة ملاحظات مرتبطة بذات الشأن.

وطالبت هيئة الميناء بضرورة قيام التوكيلات الملاحية باخطار الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بزيارات الأجانب للسفن أو للمرافق المينائية قبل تنفيذ الزيارة بوقت كافي.

كما يتضمن الاخطار توقيت وتاريخ الزيادة، وعدد تردد الزيارة للميناء أن وجد، وأماكن الزيارة المخططة والغرض منها وبيانات الأجانب وبيانات المرافق التي سيتم زيارتها بالميناء.

وأكدت هيئة الميناء بضرورة اخطارها بالزيارة عن طريق مركز خدمة العملاء بمبنى لوجستي 1 بمبني رئاسة الهيئة بباب 11 خارج الدائرة الجمركية.

كما يتم الاشراف على الزيارة من خلال هيئة الميناء وخاصة بكل من المرافق المينائية أو السفن والمرافق المينائية المقيدة.

يذكر أن المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS) هي عبارة عن مجموعة شاملة من الإجراءات والتدابير لتعزيز أمن السفن ومرافق الموانئ، وقد تم تطويرها ردا على التهديدات المتوقعة ضد السفن ومرافق الموانئ .

ويتم تنفيذ كود ISPS من خلال الفصل XI-2 “الإجراءات الخاصة بتعزيز الأمن البحري” في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس1974)، وتتكون المدونة من جزأين: أحدهما إلزامي والآخر في شكل توصية.

وفي الأساس تتبع المدونة نهجاً يرى أن ضمان أمن السفن والمرافق المينائية ما هو إلا نشاط لإدارة المخاطر ولكي يمكن تحديد الإجراءات الأمنية الملائمة لابد من عمل إجراء تقييم للمخاطر لكل حالة على حدة.

والغرض من المدونة الدولية هو توفير إطار معياري ومترابط لتقييم المخاطر ويتيح الفرصة للحكومات أن توازن ما بين التغيرات الناجمة عن حدوث المخاطر مع تلك الخاصة بإحتمال تعرض السفن والمرافق المينائية للخطر وذلك من خلال تحديد مستويات التأمين الملائمة وما يقابلها من إجراءات تأمينية.

وأعلن ميناء دمياط مؤخرا، أنه في أطار التزام الميناء دمياط بالقرارات التي تصدرها المنظمة البحرية الدولية (IMO )وكان سباقاً في هذا الالتزام لتطبيق رقابة دولة الميناء مع رفع نسبة التفتيش على السفن حتى 40% علماً بأن المقرر في هذا السباق هو 15% من السفن الأجنبية المترددة على الميناء والخاضعة للتفتيش.

كما أن ميناء دمياط قام بالالتزام والموائمة مع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS اعتباراً من يوليو 2004 وتم إعلان ذلك على موقع المنظمة البحرية الدولية I.M.O .