مساعٍ نقابية لحلّ مشكلات شركات الملاحة بالإسكندرية في مواجهة تداعيات «كورونا»

تعكف العديد من الجهات على مواجهة الأزمات التي تواجه شركات الملاحة والشحن الدولي خلال الفترة الاخيرة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .

وفي هذا الصدد أشار عبدالعال علي عضو شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه تم تشكيل لجنة تسمى ” لجنة الأزمات “، تضم العديد من العناصر من الغرفة التجارية بالإسكندرية، وجمعية رجال الأعمال، وغرفة ملاحة الإسكندرية، وشعبة خدمات النقل الدولي.

ولفت الى أنه يتم يوميا الإجتماع لمدة تزيد عن ثلاث ساعات لمناقشة المشكلات التي تواجه الشحن والنقل الدولي، والتي كان من أهمها السماح لشركات النقل الدولي والشاحنات وقت الحظر، خاصة أن الموانئ لا تزال هي أساس الإستيراد للسلع الإستراتيجية.

زيادة الوقت المتسغرق في التثمين أهم مشكلات الجمارك

وتابع أن أهم المشكلات التي يتم العمل حاليا على إنهائها إنخفاض موظفي الجمارك بالساحات والقائمين بعملية التثمين والتي تستغرق أكثر من 48 ساعة، وهو إجراء يعمل على زيادة الوقت المستغرق للإفراج عن البضائع.

وتابع أنه تم التقدم بمذكرة لمصلحة الجمارك لإنهاء تلك المشكلة، خاصة أن الجهات المعنية من الجمارك وهيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات، وهيئات الموانئ أصدرت قرارات منذ بداية الأزمة عملت على سرعة تيسير تداول البضائع.

شركات الملاحة ستواجه تراجعا في مراكزها المالية

وأوضح على أن شركات الملاحة ستواجه خلال الفترة المقبلة بعض التراجع في مراكزها المالية، وذلك نتيجة تراجع حجم البضائع المتداولة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن بعض الدول التي يتم الإستيراد منها تواجه مشكلات زيادة الحالات لديها وبالتالي توقفت العديد من الصناعات، علاوة على تراجع الطلب على التجارة العالمية خلال الفترة الماضية بصورة لم نشهدها من قبل.

نقابة المستخلصين تفتح باب التعيين لمن ترك عمله

وفي سياق متصل قررت نقابة المستخلصين بالإسكندرية، فتح باب التعيين لشباب المستخلصين ضمن مشروع النقابة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح محمد العرجاوي نقيب مستخلصي الإسكندرية، أنه تم الاتفاق مع عددا من الشركات الرائدة على تعيين من يتقدم للعمل في نشاط التخليص الجمركي، لتكون الأولوية للشباب الذي فقد عمله جراء الأزمة الأخيرة.