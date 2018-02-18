مساعٍ لتأسيس جمعية ملائكة الأعمال لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة

خطة لإدخال "التمويل الجماعى" للشركات الصغيرة عبر بورصة النيل خلق كيان متكامل لرعاية ريادة الأعمال والتنسيق مع البنوك شريف عمر تنتظر السوق المصرية خلال العام الحالى تأسيس جمعية جمعية ملائكة الأعمال المصرية "EAIA"، بهدف تنمية وتطوير مناخ الاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر مبادرة شخصية من

خطة لإدخال “التمويل الجماعى” للشركات الصغيرة عبر بورصة النيل





خلق كيان متكامل لرعاية ريادة الأعمال والتنسيق مع البنوك

شريف عمر

تنتظر السوق المصرية خلال العام الحالى تأسيس جمعية جمعية ملائكة الأعمال المصرية “EAIA”، بهدف تنمية وتطوير مناخ الاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر مبادرة شخصية من سمير العلايلى رئيس مجلس إدارة شركة انفيستيا لرأس المال المخاطر، والذى نجح فى تأمين موافقات مبدئية من عدة رجال أعمال ومؤسسات للانضمام للجمعية، وجارٍ إنهاء الأوراق اللازمة للحصول على موافقة التأسيس من وزارة التضامن الاجتماعى.

وتعتزم الجمعية مخاطبة قيادات سوق المال لإدخال مفهوم التمويل الجماعى للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال بورصة النيل، مع الاستفادة من دور شركات رعاية القيد والسمسرة، كما تحاول الجمعية إتاحة مختلف التقارير البحثية المرتبطة بالشركات الصغيرة، وإتاحة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المهتمين.

وقال سمير العلايلى، إن الجمعية ستحاول تركيز الجهود لإدخال مفهوم التمويل الجماعى فى السوق المصرية، باعتباره من الآليات المنتظرة لرعاية الشركات الصغيرة، وإنعاش بورصة النيل للشركات الصغيرة، والذى يسمح بمشاركة تجمع كبير من المستثمرين فى توفير تمويلات لشركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

وتابع شارحاً: بورصة النيل تعانى حاليا من انخفاض السيولة يما يقلل فرص الاستفادة التمويلية للشركات القائمة، ومن خلال التمويل الجماعى نحاول الاستفادة من البنية التحتية الجيدة لبورصة النيل، والتى تضم شركات رعاية القيد، وشركات السمسرة، والمستثمرين.

وأضاف العلايلى لـ”المال”: نطمح السماح لرعاة القيد فى ادراج شركات صغيرة ومتوسطة تبحث عن تمويلات، على الموقع الالكترونى لبورصة النيل، مع وضع كل التفاصيل المالية والقانونية والتوقعات المستقبلية للشركات واطلاع المستثمرين عليها، يليها السماح لشركات السمسرة بالتداول على تلك الأسهم، فى ظل خطة لطرحها فى أعقاب عامين فى البورصة على سبيل المثال.

وأشار الى أن تلك الآلية تضمن مشاركة كافة المستثمرين المهتمين مهما كان حجم محافظهم المالية، بجانب ايجاد آلية لتخارجهم عبر بورصة النيل فى الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن هذه المبادرة كفيلة بحل الأزمة التمويلية للشركات الصغيرة، بجانب القضاء على مخاوف سيطرة مستثمر ما أو مجموعة على القرار الاستثمارى داخل الشركات.

ونوه رئيس مجلس ادارة شركة فانفيستيا لرأس المال المخاطر، الى ان الالية الجديدة ستكون متاحة لنوعية الشركات المؤسسة حديثاً او القائمة أو تحت التأسيس، كما أن الية التمويل الجماعى مطبقة فى كل أسواق المال العالمية.

وضرب المثال بآلية الاكتتاب الخاص المغلق للشركات المساهمة غير المقيدة فى البورصة، والتى تتم من خلال شركات السمسرة ومتاحة لكافة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، وهو نفس الأمر الواجب تطبيقه ببورصة النيل، قائلاً : بدون مستثمر وسيولة لا يمكن الحديث عن تطوير الشركات.

لفت الى أن الجمعية حصلت على موافقة مبدئية من ادارة البورصة لعقد اجتماع فى مارس المقبل لشرح الفكرة، وكيفية تطبيقها فى سوق المال فى ضوء القوانين واللوائح المطبقة حاليا.

وأكد العلايلى، انه لا يوجد مانع فى قانون سوق المال يسمح بعرض الفرص الاستثمارية من قبل شركات الترويج المرخص لها عبر الموقع الاليكترونى للبورصة، كما أن النشاط لا يتعارض مه أنشطة سوق المال، كما أن التداول وبيع الأسهم سيتم عبر شركات السمسرة الرسمية.

وفى سياق متصل، لفت العلايلى الى أن الجمعية ستهدف لتحسين مناخ الاستثمار فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشكيل بنية تحتية متكاملة لتطوير وتنظيم الاستثمار بالشركات الصغيرة، تقديم خدمات التدريب، وطرح عدة أفكار استثمارية، واعداد ومبادلة التقارير البحثية المرتبطة بالاستثمار فى شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الى أن الجمعية ستركز بشكل رئيسى على دور المستثمر ورأس المال فى تطوير وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المحلية، والعمل على اتاحة أكبر قدر من المعلومات المرتبطة بالاستثمار فى قطاعات معينة فى ظل معاناة السوق من انخفاض البيانات والمعلومات المتاحة عن استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار العلايلى، الى أن 85% من الشركات العاملة فى السوق المصرية من نوعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن نصف تلك الشركات ذات رؤوس اموال أقل من 250 ألف جنيه، ولا تتجاوز مبيعاتها السنوية 500 ألف جنيه، وهو ما يفرض على الجميع اهتماماً لنمو تلك الشركات.

وأشار الى أن الجمعية ستعتمد على تعريف البنك المركزى للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الارتكاز على حجم الأعمال وأس المال ومعدل دوران السيولة فى تعريف الشركات.

وأشار الى أن الجمعية هى جهد شخصى، وتم عقد اجتماع تحضيرى يوم 16 يناير الماضى حضره عدد من رجال الاعمال ممن يملكون تاريخاً جيداً فى شراء وتمويل الشركات الصغيرة، وتم عقد لقاء مع لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الاعمال المصرى الكندى لاستعراض الفكرة، ولافت قبولاً وانضمت بعض المؤسسات الاستثمارية.

جدير بالذكر أن رأس المال المخاطر يختلف عن ملائكة الأعمال، فى أن الأخير يعتمد على أموال الشخص المهتم بالاستثمار فى شركات صغيرة، فى حين تعتمد شركات رأس المال المخاطر على جمع أموال من مستثمرين وتوظيفها فى شركات تملك فرصاً للنمو.

وأضاف: نسعى خلال الفترة المقبلة لانهاء الأوراق المتعلقة بالجمعية، والتقدم لوزارة التضامن الاجتماعى تمهيدأً لاطلاقها خلال العام الجارى، باعتتبارها الحاضنة الأهم لرعاية وتطوير مستثمري وممولى الشركات الصغيرة، وتطوير هذه النوعية من الشركات، بجانب خلق كيان محلى لرعاية تلك الاعمال على غرار التجارب العالمية.

وبشكل عام فقد أشار العلايلى، إلى أن أهداف الجمعية تنحصر فى ربط مجتمع البنوك بالمسثتمرين وأعضاء الجمعية لزيادة تبادل الفرص، وتعريف المسثتمرين برعاية وتنمية أنشطة مكاتب المحاسبة والمكاتب القانونية، التى تقوم بتأسيس وصياغة عقود المشاركة، والاهتمام بتقنين نشط التمويل الجماعى، والتعاون مع الجامعات المصرية، والسعى لانشاء حضانات للأعمال وريالدة الافكار، ورعاية المبتكرين وتعريفهم بطرثق تكوين وانشاء شركات جاذبة للمستثمرين.

ويتولى سمير العلايلى رئاسة مجلس ادارة شركة انفيستيا لرأس المال المخاطر، كما يملك خبرات سابقة فى مجال اسواق المال والسمسرة فى البورصة.