مساعي شعبة خدمات النقل الدولي للتوسع في نشاط تدريب وكلاء الشحن

التقى وفد شعبة من شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة المهندس مدحت القاضي، مع رئيس شعبه النقل الدولي الهندية، وذلك بهدف الاتفاق على التعاون في التدريب وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار المهندس مدحت القاضي رئيس الشعبة، إلى أن هذا في ضؤ اهتمام الشعبة بنشاط التدريب على أحدث تكنولوجيا التدريب في مجال مرحلي البضائع والنقل الدولي، خلال الفترة المقبلة، موضحا أن اللقاء كان على هامش مؤتمر هيئه موانئ دبي العالميه المقام في دبي مؤخرا، موضحا أنه قد حضر اللقاء أعضاء مجلس ادارة الشعبة، المهندس أحمد مصطفى وأحمد العنتبلي.

وفي نفس السياق عقدت الشعبة خلال الأيام الأخيرة، برنامج تدريبي تحت عنوان ” معرفة أساسيات وتطبيق استئجار سفن البضائع الصب ” ، وحاضر بالبرنامج الدكتور محمود محمد عثمان المحاضر والخبير الملاحي .

وفي نفس السياق أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي، عن التقدم للمسابقة السنوية العالمية التي يتم تنظيمها من قبل نادي الحماية والتعويض الدولي، ويشارك في التنظيم منظمة الفياتا والاياتا الدوليتين .

واشترطت المسابقة التقدم لها الا يزيد عن 32 عاما ويكون قد عمل ينشاط مرحلي البضائع لمدة عامين، وكانت قد فازت بالمسابقة داليا مصطفى شركه عفيفي عن سنه 2005 وخالد فوزي من شركه ترايمار عن سنه 2007 ، ومحمد سامي من شركه أسما مارين عام 2013 وذلك عن منطقة افريقيا والشركه الاوسط .

وفي نفس السياق دعت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات إلى التعاون والمشاركة الايجابية في تدريب الطلاب التابعين لمشروع التعليم الفني المزدوج في النقل الدولي بالاسكندرية والقاهرة، والمعروف ببرنامج مبارك كول.

واشارت أميرة شوقي رئيس لجنة التدريب بالشعبة، أن البرنامج يعمل منذ عام 2007 تحت تمويل واشراف شعبة خدمات النقل الدولي، والتي تقوم بالمشاركة في اختيار الطلاب والتعاقد معهم وارسال العقود للوحدات الاقليميه في نطاق الشركات ” أعضاء الشعبة ” ، وتوفير أماكن للتدريب والطلبه حسب احتياجات تلك الشركات من التخصصات والمهن المختلفة.