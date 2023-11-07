مساعد وزير النقل: 5 كم من الخط الثالث للمترو توفر 90 مليون دولار سنويا تكلفة اقتصادية على صحة المواطنين

قال المهندس وجدي رضوان مساعد وزير النقل للسكك الحديدية والمترو، إن مسافة 5 كم فقط من الخط الثالث للمترو توفر 90 مليون دولار سنويا، تكلفة اقتصادية على الصحة العامة للمواطنين، لأنه حسّن البيئة المحيطة به، وفقا لإحدى الدراسات التى أجريت على المشروع.

وأكد أن صناعة النقل من الصناعات الثقيله علي المدي البعيد، وأشار إلى الصناعة تحتاج معايير معينة لنجاحها علي رأسها الإرادة وتوجه الدولة وبجانبها الفرصة وهي قدرة وشجاعة القطاع الخاص علي المغامرة المحسوبة وأن أستطيع أن أصنع محلياً وأن يصدر للخارج ويستفيد من موقع مصر من العالم.

جاء ذلك خلال جلسة توطين صناعة وسائل النقل في مصر، والذي يديرها أسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز انترناشيونال، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.

وأضاف أن من المعايير المهمة وهي التنافسية وليس معنى أن تصنع محليا أننا سنأخذ منك الإنتاج ولكن يجب أن تطبيق المعايير المطلوبه من حيث الجودة والسعر والمنافسة، واشار الي ان الشركات العالمية تتكلم حاليا رقم واحد ان يشتغل في مصر وأن يكون لهم قاعدة صناعية ينافس بها.

وأوضح أن شركة الستوم تنفذ مصنعين في برج العرب، واحد منهم للأنظمة وهو هدفة الرئيسي التصدير لجنوب أوروبا، بالإضافة إلى مصانع تالجو وكالوي في أبو راضي أساس إنشائه التصدير، مضيفا أن نيرك قدت عقد مع هيونداي روتيم، جيد جدا من حيث السعر والجودة لتصنيع المترو و يحقق تصنيع 30% محلي بشكل مباشر.

وأشار إلى أن المصانع في أوروبا تعتمد علي 40% من خارج مصناعها، مؤكدا أن مصر ستصل قريباً جدا للتصنيع وستخرج المنتجات من مصر إلى أوروبا.