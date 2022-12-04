مساعد وزير النقل : نبحث شراكة القطاع الخاص مع 19 شركة تم نقل تبعيتها للوزارة

قال أشرف اللوزى، مساعد وزير النقل للموازنات، إن الوزارة تعتزم التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص، بعد إضافة ١٩ شركة، فصلا من تبعية وزارة قطاع الأعمال وإضافتها للنقل، وإدراجها بالبورصة، وفتح باب الاستثمار فيها.

وأضاف خلال ختام فعاليات جلسة النقل بالمؤتمر الثامن للرؤساء التنفيذيين، نشارك حاليا فى مشروع بناء أسطول وطنى وتمويل بناء ٤ سفن جديدة من المنتظر دخولها الخدمة وصولها مصر خلال شهر، كما أننا نساهم مع شركة نيرك لصناعات السكة الحديد، ونسعى لتوطين الصناعة المحلية بنسبة ٦٠% فى تصنيع الوحدات المتحركة، وانتهينا من توقيع عقد تصنيع ١٠٠ عربة كهربائية مع الشركة لخدمة مشروعات وزارة النقل.

ودعا اللوزى المستثمرين وشركات القطاع الخاص للتقدم للوزارة لاقتناص فرص الاستثمار الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، لافتًا إلى أن النقل تمتلك ما يقرب من ١٥ ميناء بريا.