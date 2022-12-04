مساعد وزير النقل: تكلفة مشروعات القطاع تريليون و900 مليار جنيه خلال 8 سنوات

قال اللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات، إن إجمالي التكلفة المالية لمشروعات قطاع النقل بلغت تريليون و900 مليار جنيه خلال الـ 8 أعوام السابقة، من 2014 وحتى 2022.

وأضاف مساعد الوزير أن هذه التكلفة تم تقسيمها على جميع الهيئات والقطاعات الخاصة بالنقل ومنها هيئة الطرق والأنفاق وأيضًا السكك الحديدية.

جاء ذلك في إطار الجلسة الثالثة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن، تحت عنوان «عهد جديد لقطاع النقل».

ناقشت الجلسة أبرز الفرص الكامنة في مجالات النقل البري والبحري، وألقت الضوء على أبرز المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض الواقع.