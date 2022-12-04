مساعد وزير النقل : القطاع الخاص سيتولى إدارة وتشغيل عربات النوم ونستهدف الوصول إلى 1.5 مليون راكب

قال أشرف اللوزي، مساعد وزير النقل للموازنات، إن الوزارة أنهت التعاقد مع تحالف مصري أجنبي لإدارة وتشغيل عربات قطار البضائع لمدة 15 عاما، وذلك نظرا لتكبد القطاع خسائر بسبب سوء الإدارة.

ولفت اللوزى خلال الجلسة الأخيرة من اليوم الأول لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين المنعقد اليوم، أن الوزارة تنتهج خطة لتدريب العاملين تتولاها الشركات المتعاقدة معها بمشروعات السكة الحديد، والذين يبلغ عددهم 5 آلاف عامل.

وقال اللوزى إنه اعتبارا من الغد وحتى نهاية أبريل القادم ستتوالى افتتاحات وزارة النقل لمشروعات جديدة.

وحول عربات النوم، أضاف أن إحدى شركات القطاع الخاص ستتولى إدارة وتشغيل العربات وتم توريد 7 قطارات من شركة تانجو الإسبانية وتم تأهيل 254 جرارا، وتوريد 260 جرارا جديدة، كما تستهدف 1.5 مليون راكب عام 2024.