مساعد وزير السياحة للتحول الرقمى: مبادرة رفع كفاءة شبكات الاتصالات تشمل جميع فنادق الجمهورية

قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، إن مبادرة رفع كفاءة شبكات الاتصالات وسرعة الإنترنت داخل المنشآت السياحية التى تتبنى الوزارة تنفيذها تشمل جميع الفنادق على مستوى الجمهورية، مع عودة حركة السياحة مجددًا إلى طبيعتها بعد انحسار جائحة «كورونا».

وأوضح «شريف» فى تصريحات لـ«المال» أن وزارة السياحة أرسلت طلبًا إلى البنك المركزى لإدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والعامة وأساطيل النقل السياحى، والتى ترتكز على منح قروض ميسرة بفائدة %8، وتمت الموافقة على هذا الملف.

على صعيد آخر، كشف «شريف» أن «السياحة» قطعت شوطًا كبيرًا فى ملف تجهيز البنية التحتية للاتصالات داخل المنشآت الفندقية، فى إطار الاستعدادات لاستضافة مصر قمة المناخ خلال نوفمبر المقبل.

فى سياق متصل، أكد عبد الحميد أبو يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة كوينترا لحلول إدارة الفنادق، أن المبادرة السابقة ستدعم خطة التحول الرقمى للفنادق وقطاع الضيافة بمصر، الأمر الذى يسهم فى تقديم الخدمات وتسهيل كل الإجراءات للسياح.

وأوضح «أبو يوسف» أن الوزارة تتبنى اتجاهًا للاستفادة من المنصات الرقمية لاستقطاب السياح من مختلف مناطق العالم، لافتًا إلى أن استضافة مصر الدورة 27 من مؤتمر المناخ لعام 2022، تعد عاملًا مهمًا لتسليط الضوء على البلاد، كما تعتبر هذه المبادرة تأكيدًا على استمرار دور البنك المركزى فى مساندة القطاع وتلبية احتياجاته.

وذكر «أبو يوسف» أن «كوينترا» تهدف إلى الدمج بين قوة الأنظمة التقليدية التى يستخدمها أصحاب الفنادق المحترفون مع كفاءة التكنولوجيا التى تستخدم التطبيق السحابى، والتى استطاعت الشركة من خلالها أن تقدم حلولًا للفنادق فى أكثر من 20 دولة و3 قارات.