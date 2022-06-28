مساعد وزير الزراعة: 170 منفذا ثابتا على مستوى الجمهورية لطرح لحوم الأضاحي

أكد الدكتور محمد القرش مساعد وزير الزراعة أنه يتم طرح لحوم حية في منافذ وزارة الزراعة، والأسعار تبدأ من 64 جنيها حتى 75 جنيها للكيلو الواحد.

وقال القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج “اليوم” على فضائية “دي إم سي”: يوجد 170 منفذا ثابتا تتبع وزارة الزراعة على مستوي الجمهورية، ويتم التنسيق مع باقي المنافذ الحكومية إضافة إلى منافذ متنقلة في المحافظات بالتنسيق مع الحكم المحلي.

وأضاف أنه يتم أيضا المتابعة مع القطاع الخاص بهدف ضخ كافة السلع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهناك توافر للكميات في الأسواق.

وأكد أنه تم بدء طرح اللحوم واستقبال الحجوزات واللحوم الحمراء متاحة في جميع المنافذ التابعة لوزارة الزراعة .