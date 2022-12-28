مساعد وزير الداخلية: 50.7 ألف طالب تقدموا للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

قال اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن إجمالي المتقدمين لكلية الشرطة بلغ 50 ألفًا و752 طالبًا، منهم 19 ألفًا و788 طالبًا من الثانوية العامة، و1569 طالبًا من الثانوية الأزهرية، و574 طالبًا من الثانوية الأمريكية، و35 طالبًا من الحاصلين على الثانوية لمدارس المتفوقين، و391 طالبًا من الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة من كلية الشرطة ، اليوم الأربعاء، عقد بمقر أكاديمية الشرطة، بعد اعتمادها من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للعام الدراسي 2023/2022.

وأشار رئيس أكاديمية الشرطة، إلى أنه بالنسبة لتقسيمات المجموع، بلغ الحاصلين على نسبة من 90% فأكثر 853 طالبًا، والحاصلين على 80.1% إلى 90%، بلغ 4 آلاف و54 طالبًا.

وبلغ عدد الطلبة الحاصلين على 70.1% إلى 80% بإجمالي 9 آلاف و460 طالبًا، وبلغ عدد الطلبة الحاصلين على 65 % إلى 70% بواقع 7990 طالبًا.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة، أنه بالنسبة لتقديرات الطلبة المتقدمين الحاصلين على ليسانس الحقوق، منهم 10 طلاب حاصلين على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف، و168 طالبًا حاصلًا على درجة الامتياز، و50 طالبًا جيد جدًا مع مرتبة الشرف، و1737 طالبًا حاصلًا على جيد جدًا، و5910 طلاب حاصلين على تقدير جيد و5890 طالبًا حاصلًا على تقدير مقبول.

وبالنسبة لتقديرات الطلبة المتقدمين الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية، قال أبو المكارم إنهم 893 طالبًا بينهم 9 امتياز مع مرتبة الشرف، و67 طالبًا امتياز، و26 طالبا جيد جدًا مع مرتبة الشرف، و300 طالب بتقدير جيد جدًا، و394 بتقدير جيد و97 بتقدير مقبول.