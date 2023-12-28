مساعد وزير الداخلية: 23.6 ألف طالب من الثانوية العامة تقدموا للالتحاق بكلية الشرطة (صور)

قال اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إنه تقدم 23 ألفًا و634 طالبًا من الثانوية العامة، للالتحاق في كلية الشرطة لعام 2024، كما تقدم 1328 طالبا من الثانوية الأزهرية، و614 طالبا من الثانوية الأمريكية، و24 طالبا من الحاصلين على الثانوية لمدارس المتفوقين، و314 طالبا من الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، داخل مقر أكاديمية الشرطة، للإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة، أن إجمالي عدد المتقدمين من المنطقة المركزية بلغ 15 ألفًا و420 طالبًا، وإجمالي المتقدمين من الوجه البحري بلغ 22 ألفًا و564 طالبًا، ومن الوجه القبلي 13 ألفًا و451 طالبًا، ومن محافظات القناة وسيناء 1719 طالبًا.

وأشار إلى أنه بالنسبة لتقسيمات المجموع، بلغ عدد الحاصلين على نسبة من 90٪ فأكثر 1024 طالبًا، وبالنسبة للحاصلين على 80.1٪ إلى 90%، بلغ 5 آلاف و361 طالبًا، فيما بلغ عدد الطلبة الحاصلين على 70.1% إلى 80%، 11 ألفًا و370 طالبًا وبلغ عدد الطلبة الحاصلين على 65% إلى 70% 8159 طالبا.

وتابع: “وبالنسبة للطلبة المتقدمين الحاصلين على ليسانس الحقوق، فبلغ عددهم 13 ألفًا و913 طالبا، منهم 19 حاصلين على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف، و248 طالبا حاصلا على درجة الامتياز، و83 طالبا جيد جدا مع مرتبة الشرف، و1839 طالبا حاصلا على جيد جدا، و6263 طالبا حاصلا على تقدير جيد و5461 طالبا حاصلا على تقدير مقبول”.

وأضاف أنه بالنسبة للطلبة المتقدمين الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية، فبلغ عددهم 925 طالبا، منهم 26 طالبًا امتياز مع مرتبة الشرف، و65 طالبا امتياز، و23 طالبا جيد جدا مع مرتبة الشرف و283 طالبا بتقدير جيد جدا، و453 بتقدير جيد و75 بتقدير مقبول.

وأشار مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، الى أن أجمالي المتقدمين لكشف الهيئة هذا العام، بلغ 12 ألفًا و962 طالبًا.

ولافت إلى أن المستهدف قبولهم منهم بلغ 2950 طالبا، منهم 5 الاف و521 طالبا من خريجي الثانوية العامة، مستهدف منهم 800 طالب، ومن خريجي كلية الحقوق 5 الاف و17 طالبا، مستهدف منهم 1550 طالبا، ومن خريجي كلية التربية الرياضية 400 طالب، مستهدف منهم 50 طالبا، و12 ألفًا و403 طلاب من الحاصلين على المؤهلات الجامعية، مستهدف منهم 500 طالب وطالبة.

وأكد أنه تم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في اجراء الاختبارات، ورصد نتائجها؛ لترتيب الطلاب وفقا للأعلى في مجموع درجات الاختبارات، وقبول العدد المستهدف بصورة الية، دون تدخل لأى عنصر بشري.

واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة للعام الدراسي 2024/2023.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة بمقر الأكاديمية، بحضور مدير كلية الشرطة وقيادات الأكاديمية.

وأوضح مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن إجمالي عدد المتقدمين، بلغ 53 ألفا و154 طالباً.