مساعد وزير الداخلية: «نسعى لتقديم ضباط شرطة مزودين بالعلم والمعرفة»

قال اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن الأكاديمية تسعى لأن نقدم للمؤسسات الأمنية ضباط شرطة مزودين بالعلم والمعرفة، لذا تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث برامجها طول الوقت.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة، خلال المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا والمنعقد اليوم الإثنين تحت عنوان: “نحو تعليم أمني متميز”: «إننا ننسق مع كافة المؤسسات التعليمية في مصر، لاسيما الجامعات، ونبرم برتوكولات تعاون معها في ظل اهتمامنا بالتعليم».

وتابع: «نحن نستمد من الماضي الأصالة ومن الحاضر أحدث ما وصل إليه العلم ونستشرف آفاق المستقبل، ونحرص على كافة المقومات التكنولوجية للدارسين».

وأشار إلى أن اكاديمية الشرطة تعد الذراع العلمي لوزارة الداخلية، وتعتبر أول أكاديمية متخصصة في الشئون الأمنية في الشرق الأوسط، بما توليه من اهتمام بالمنظومة التعليمية والتدريبية، لتخرج ضباط شرطة قادرين على تنفيذ المهام الموكلة لهم.

وأطلقت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا تحت عنوان: “نحو تعليم أمني متميز”، وذلك داخل مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وحضر المؤتمر، عددًا من القيادات الأمنية داخل أكاديمية الشرطة، حيث انعقد تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وعرضت وزارة الداخلية، خلال المؤتمر فيلمًا تسجيليًا عن أكاديمية الشرطة، تناول تاريخها منذ إنشاء مدرسة البوليس، ثم مراحل تطويرها واستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة، لإعداد ضابط شرطي عصري في الوقت الحالي.