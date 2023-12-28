مساعد وزير الداخلية: نستخدم التكنولوجيا الحديثة في اختيار المقبولين بكلية الشرطة

قال اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن الأكاديمية تستعين بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في اجراء الاختبارات المتقدمين للالتحاق في كلية الشرطة للعام الدارسي 2023- 2024.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الخميس، أنه جرى رصد نتائج الاختبارات لترتيب الطلاب وفقًا للأعلى في مجموع درجات الاختبارات، وقبول العدد المستهدف بصورة الية، دون تدخل لأى عنصر بشري.

وتضمن فعاليات المؤتمر الإعلان عن الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد، على أن يتم إرسال رسالة نصية واتصال تليفوني على هواتف الطلاب المقبولين من أكاديمية الشرطة.

وأعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، عن قبول 2950 طالبًا في كلية الشرطة للعلم الدراسي 2023- 2024، من إجمالي 53 ألفًا و145 طالبًا.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقدة في القاهرة الجديدة داخل أكاديمية الشرطة، أن من تقدموا لأداء اختبارات كشف الهيئة بلغوا 12962 طالبًا.