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مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية: الشرطة والجيش الحصن المنيع لمواجهة التحديات (صور)

خلال استقبال وفد من القوات المسلحة.
أماني عوض 3:21 م, الثلاثاء, 1 مارس 22 3:21 م, الثلاثاء, 1 مارس 22

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قال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، إن الشرطة والقوات المسلحة هما جناحي الأمة، وحصنها المنيع في مواجهة كافة التحديات لتحقيق الغايات المنشودة في التقدم والإزدهار.

جاء ذلك خلال استقبال قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وفدًا من إدارة الشرطة العسكرية بالقوات المسلحة، برئاسة مدير إدارة الشرطة العسكرية، لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ70.

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وكان فى استقبال الزيارة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، وعدد من قيادات القطاع، وأعرب عن بالغ تقديره لتلك الزيارة.

من جانبه، قدم مدير إدارة الشرطة العسكرية التهنئة لوزارة الداخلية، معربًا عن اعتزازه وتقديره لرجال الشرطة، وما يقدمونه من تضحيات فى سبيل حماية أمن إستقرار الوطن، وفي ختام الزيارة تبادل الطرفين الهدايا، والتقاط الصور التذكارية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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