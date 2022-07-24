مساعد وزير الداخلية: لأول مرة التقديم لكلية الشرطة عبر الإنترنت لجميع المتقدمين

كشف اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ، رئيس أكاديمية الشرطة، عن تلقي وزارة الداخلية طلبات التقديم للالتحاق بأكاديمية الشرطة لأول مرة عبر موقع الوزارة على الإنترنت، وذلك بالنسبة لجميع المتقدمين سواء كانوا الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو مايعادلها، أو حاملي المؤهلات العليا.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن الدخول لأكاديمية الشرطة للمتقدمين من بوابة رقم (5) الساعة السادسة صباحًا، لإجراء الاختبارات المقررة.

وكشف عن اتباع إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، منها عدم دخول أي طالب لا يرتدي كمامة طبية، مع قياس درجات الحرارة وتعقيم الأماكن.

ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية -اليوم الأحد- على قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة للعام الدراسي 2022- 2023 من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها، بنسبة قبول 65%.

وقال مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، إنه سيتم تلقي طلبات الحاصلين على 65%؜ بكلية الشرطة هذا العام من خلال الانترنت، على أن يبدأ التقديم من أول أغسطس حتى 18 من نفس الشهر للحاصلين على الثانوية للعام الماضي.

وأضاف أنه من 4 أغسطس حتى نهاية الشهر للحاصلين على الثانوية هذا العام، ومن 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول.