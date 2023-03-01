مساعد وزير الداخلية: رجال الحماية المدنية يقدمون أنفسهم لحماية المواطنين

قال اللواء حازم فاروق، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، إن رجال الحماية المدنية يقدمون تضحيات كثيرة، تصل إلى تقديم أنفسهم لحماية المواطنين.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية تحرص على رفع المستوى التدريبي لرجال الحماية المدنية، ومدهم بالأجهزة والتقنيات الحديثة.

وتابع مساعد وزير الداخلية: “لن ننسى دور الشهداء وتضحياتهم من أجل هذا الوطن، ورجال الحماية المدنية يبذلون جهودًا كبيرة في محاولة تقليل المخاطر، والحفاظ على حياة المواطنين”.

وعرضت وزارة الداخلية فيلمًا تسجيلًا عن جهودها في التصدي للحرائق، وانهيار العقارات وحماية المواطنين.

وكرمت الحماية المدنية بالداخلية عددًا من الضباط المتميزين وأسر الشهداء والمصابين في اليوم العالمي للحماية المدنية.

ونظمت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية 2023، بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية في طريق مصر ـ السويس الصحراوي، تحت عنوان: “دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر”.

وحضر احتفالية الداخلية اللواء حازم فاروق مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، وعدد من القيادات الأمنية، وقدم رجال الحماية المدنية العديد من العروض أظهرت الاحترافية في مواجهة المخاطر.

ويوافق اليوم العالمي للحماية المدنية اليوم الأول من شهر مارس من كل عام، بالتزامن مع ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية.