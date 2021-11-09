مساعد وزير الداخلية السابق: خفض سن قيادة الاسكوتر هدفه التقنين

كشف اللواء صلاح عبد الوهاب مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير الإدارة العامة للمرور الأسبق إن مشروع قانون خفض سن قيادة الاسكوتر هدفه التقنين.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، تعليقاً على مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ والتى تقضى بالنزول بين الترخيص بقيادة المركبات الآلية (الاسكوتر ) إلى سن ١٦ سنة لتشجيع الشباب والترخيص بقيادة التوك توك سن ١٨ سنة.

وأوضح أن خفض سن قيادة الموتوسيكل هدفه معالجة وضع قائم قائلاً : “البرلمان يعالج واقع قائم فيه موتسكيلات ماشية في الشارع كتير ويقودها صغار ومن ثم هدف البرلمان من ذلك إلى تقنين الأوضاع”.



وأضاف: “مسألة الدرجات البخارية موجودة ونحن نواكب هذا الفكرة بالتقنين ووضع الاشتراطات اللازمة والشباب مش هتسوق موتسكيل إحنا بنتكلم الاسكوتر ودي حاجة صغيرة واللائحة التنفيذية لقانون المرور ستحدد مواصفات الـ”سكوتر” الذي يقوده شاب سنه 16 سنة” وفقاً للسعة اللترية لها أو لقدرتها الكهربائية حيث سيكون هناك شروط”.

وأشار إلى أن التعديل عالج شرط أن من يقود يجب أن يحمل رخصة، مؤكداً أن تعديل قانون المرور الجديد لا يسمح بقيادة الأطفال للتكاتك.

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ والتى تقضى بالنزول بين الترخيص بقيادة المركبات الآلية (الاسكوتر ) إلى سن ١٦ سنة لتشجيع الشباب والترخيص بقيادة التوك توك سن ١٨ سنة مع تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الألية وتحديد انواع الدرجات الالية فى اللائحة التنفيذية.