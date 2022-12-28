مساعد وزير الداخلية: استخدمنا الحاسب الآلي لانتقاء المقبولين في كلية الشرطة

قال اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، إن وزارة الداخلية استخدمت الحاسب الآلي في انتقاء الطلاب المقبولين في كلية الشرطة للعام الدراسي 2022/2023، خاصة ترتيب المجاميع.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأربعاء، في مقر أكاديمية الشرطة، للإعلان عن نتيجة كلية الشرطة، أنه وصل إلى كشف الهيئة من المتقدمين 15850 طالبًا، بينهم 4796 طالبًا من الحاصلين على الثانوية، و4206 من خريجي الجامعات.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي اختبارات كلية الشرطة ، اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة 2023، واستقبله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعـدد مـن قيـادات أكاديميـة الشـرطة ووزارة الداخلية.

وأكد السيسي على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن، والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، أخذًا في الاعتبار مسئولية وزارة الداخلية بالسهر على حماية أمن المواطنين.

ووافقت وزارة الداخلية على قبول أوراق 2959 طالبًا بينهم 850 ثانوية عامة و50 وافدين و50 تربية رياضية إناث و500 مؤهلات جامعية، من ضمن المتقدمين للالتحاق في كلية الشرطة.

وقال اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن إجمالي المتقدمين لكلية الشرطة بلغ 50 ألفًا و752 طالبًا، منهم 19 ألفًا و788 طالبًا من الثانوية العامة، و1569 طالبًا من الثانوية الأزهرية، و574 طالبًا من الثانوية الأمريكية، و35 طالبًا من الحاصلين على الثانوية لمدارس المتفوقين، و391 طالبًا من الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج.