مساعد وزير الداخلية: اجتياز الاختبارات ليس المعيار الوحيد للقبول في كلية الشرطة

قال اللواء هانى أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن اجتياز الاختبارات ليس المعيار الوحيد للقبول في كلية الشرطة 2023- 2024.

وأضاف مساعد وزير ، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن اختيار المقبولين بكلية الشرطة، يكون في ضوء عده معايير، من بينها: نسبة الدرجات في الاختبارات، التفوق الدراسي، التوزيع الجغرافي وبعض المعايير الأساسية وفقًا لقانون 91 لسنة 75 لأكاديمية الشرطة.

وأشار إلى أن اختيار تم بصورة آليه دون تدخل بشري باستخدام التقنيات الحديثة.

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة 2024، المنعقد في القاهرة الجديدة، وقبول 2950 طالبًا بكلية الشرطة، من 53 ألف طالب متقدم.