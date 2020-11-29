سيـــاســة

مساعد وزير الخارجية يُشارك في فاعلية لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

أكد على أولوية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية المصرية
سمر السيد 7:49 م, الأحد, 29 نوفمبر 20 7:49 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

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 شارك السفير ياسر العطوي، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة فلسطين، في فاعلية أقامتها الجمعية المصرية للأمم المتحدة اليوم الأحد لإحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

 ووفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، ألقي السفير ياسر العطوي كلمةً، خلال تلك الفاعلية، أكد فيها على أولوية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية المصرية، وإيمان مصر الثابت بعدالتها، وحق الشعب الفلسطيني في تحقيق كافة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وصولًا إلى إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

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 ونوَّه السفير العطوي بموقف مصر الداعي إلى استئناف عملية السلام والمفاوضات الجادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حتى يُمكن الوصول إلى السلام العادل والشامل، في إطار التسوية المنشودة التي تحقق حلًا مستدامًا وعادلًا للشعب الفلسطيني بالاستناد إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

مؤكدًا في السياق ذاته رفض مصر لأية إجراءات أحادية تهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية، باعتبارها تمثل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

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 واختتم مساعد وزير الخارجية كلمته بالتشديد على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وهو الأمر الذي دفع مصر لرعاية ملف المصالحة بهدف تحقيق الوحدة الفلسطينية المرجوة، داعيًا كافة الفصائل الفلسطينية إلى إعلاء صالح الشعب الفلسطيني، والعمل على تغليب المصلحة الوطنية.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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