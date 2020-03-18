سيـــاســة

مساعد وزير الخارجية يزور جيبوتي والصومال لتسليم رسالة السيسي حول مفاوضات سد النهضة

فضلاً عن استعراض مُحددات وثوابت الموقف المصري في هذا الخصوص.
سمر السيد 2:37 م, الأربعاء, 18 مارس 20 2:37 م, الأربعاء, 18 مارس 20

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قام السفير أبوبكر حفني، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس الحالي، بزيارة كل من الصومال الفيدرالية وجيبوتي.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية ، إن السفير حفني التقى رئيس الصومال محمد عبد الله فرماجو في العاصمة مقديشو.

وتابع بيان وزارة الخارجية أنه التقى أيضًا رئيس وزراء جيبوتي عبد القادر كامل في العاصمة جيبوتي، لتسليم الرسالتين الموجهتين من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قيادتي الدولتين بشأن التطورات المتعلقة بمسار المفاوضات الخاص بسد النهضة، فضلاً عن استعراض مُحددات وثوابت الموقف المصري في هذا الخصوص.

هذا، وقام مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية خلال اللقاءين ببحث سُبل دفع العلاقات الثنائية لمصر معهما في شتى المجالات.

فضلاً عن التباحث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بمشاركة سفراء مصر في العاصمتين.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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