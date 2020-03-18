مساعد وزير الخارجية يزور جيبوتي والصومال لتسليم رسالة السيسي حول مفاوضات سد النهضة

فضلاً عن استعراض مُحددات وثوابت الموقف المصري في هذا الخصوص.

قام السفير أبوبكر حفني، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس الحالي، بزيارة كل من الصومال الفيدرالية وجيبوتي.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية ، إن السفير حفني التقى رئيس الصومال محمد عبد الله فرماجو في العاصمة مقديشو.

وتابع بيان وزارة الخارجية أنه التقى أيضًا رئيس وزراء جيبوتي عبد القادر كامل في العاصمة جيبوتي، لتسليم الرسالتين الموجهتين من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قيادتي الدولتين بشأن التطورات المتعلقة بمسار المفاوضات الخاص بسد النهضة، فضلاً عن استعراض مُحددات وثوابت الموقف المصري في هذا الخصوص.

هذا، وقام مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية خلال اللقاءين ببحث سُبل دفع العلاقات الثنائية لمصر معهما في شتى المجالات.

فضلاً عن التباحث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بمشاركة سفراء مصر في العاصمتين.