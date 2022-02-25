اقتصاد وأسواق

مساعد وزير التموين: توقعات بحدوث موجات تضخم كبرى نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية

تشمل مجموعة أخرى من السلع والخدمات، منها النقل والمعادن
محمد مجدي 12:06 ص, السبت, 26 فبراير 22 12:06 ص, السبت, 26 فبراير 22

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قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه متوقع حدوث موجات تضخم كبرى من أزمة روسيا وأوكرانيا، ليس فقط فى أسعار الطاقة والغذاء، ولكن تشمل مجموعة أخرى من السلع والخدمات، منها النقل والمعادن.

وأضاف “عشماوي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر إن العالم يشهد نظاما اقتصاديا جديدا على مستوى العالم، كما أن الصين هى أكبر منتج القمح في العالم بكمية تصل إلي 134 مليون طن قمح فى السنة، وكل الدول تنتج ما يقرب من 780 مليون طن قمح.

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وتابع “عشماوي” أن روسيا ثالث أكبر منتج للقمح فى العالم وتنتج حوالى 86 مليون طن، وأوكرانيا التاسع عالمياً بإنتاج 27 مليون طن، والدولتان تنتجان 15 % من الأقماح فى العالم.

وأشار “عشماوي” إلي أن مصر تنتج ما يقرب من 10 ملايين طن قمح محلى، ويتم استيراد ما يقرب من 12 مليون طن، وإجمالى الاستهلاك 22 مليون طن قمح، كما أن المواطن يستهلك سنويًا 182.5 كيلو قمح، وهو تقريبا 3 أضعاف أى مستهلك فى العالم.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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