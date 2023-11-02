مساعد وزير التعليم: طوّرنا مناهج 1300 مدرسة فنية بحلول العام الحالي

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة قد قررت المناهج المطورة على 1300 مدرسة فنية على مستوى الجمهورية في العام الدراسي الحالي 2023/2024، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة جاءت بعد تعميم النظام الذي ابتدأ في 2019 بـ100 مدرسة فقط.

جاء ذلك خلال تعقيبه لـ”المال” على توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برتوكول تعاون مع شركة “تأهيل” لتنمية مهارات التميز، لتدريب شباب التعليم الفني وفق ما تحتاجه سوق العمل في المجالات المهنية والفنية داخليًا وخارجيًا، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف لـ”المال” أن العام الدراسي 2024/2025 سيشهد تطبيق المناهج المطورة على جميع المدارس الفنية بالبلاد، البالغ عددها 2700 مدرسة، مشيرًا إلى أن التعليم الفني شهد تطورات عديدة للوصول إلى تلك النقطة التي أحرزها الآن.

وبيّن أن بدايات تقييم التعليم الفني انطلقت منذ عام 2012، بدراسة تنظيم المناهج وفق المستجدات العالمية، واستمرت تلك البحوث حتى 2014، التي جاء تقييمها سيئًا، بناء على نتائج الأعمال التي رفعها البنك الدولي للحكومة المصرية آنذاك.

وألمح إلى أن التعليم الفني بعد بيان البنك الدولي شهد محاولات عديدة لتنميته، حتى عام 2018، إلا أن الرؤية التطويرية لم تكن واضحة، حيث ابتدأ نظام تطوير المناهج وتدريب الطلاب بالمدارس التكنولوجية في ذات العام بـ3 مدارس على مستوى البلاد، بينما وصل العدد في العام الحالي إلى 70 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.

وعلّق على أن التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة “تأهيل” لتنمية مهارات التميز، برئاسة داليا إبراهيم، إنما يأتي في إطار الاتجاه الإستراتيجي للدولة نحو مبادرات تلبية الاحتياجات المباشرة لسوق العمل المحلي والدولي، بهدف إعداد طالب التعليم الفني والتدريب المهني بالمهارات الفنية والوظيفية التي تمكنهم من سد الفجوة في الطلب على المهن الجديدة التي لم تدخل في مسار التعليم الفني.