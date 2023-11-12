مساعد وزير الإسكان: 13 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر

كشف عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن وجود 13 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر موزعة بين الحضر والريف.

وأضاف إبراهيم، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري السابع، تحت عنوان: “توسع الشركات خارجياً تكامل أم تنافس”، أن الاحتياج للوحدات السكنية من 2014 بلغ 2 مليون وحدة.

وتابع: أن إجمالي استثمارات المدن الجديدة بلغت 1.3 تريليون جنيه، خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، استحوذت تكلفة إنشاء مدن الجيل الرابع على 75% من تلك التكلفة بقيمة 975 مليار جنيه، و325 مليار لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة بنسبة 25% من إجمالي التكلفة.

يأتي المؤتمر تحت رعاية مجلس الوزراء، بتنظيم شركة “المال جى تى إم” مؤتمر التطوير العقارى السابع The 7th Real Estate Debate 2023 بعنوان «توسع الشركات العقارية فى الخارج – تكامل أم تنافس».