مساعد وزير الإسكان : 1.3 تريليون جنيه تكاليف إنشاء المدن الجديدة فى مصر

كشف الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن حجم تكلفة إنشاء المدن الجديدة فى مصر تتجاوز 1.3 تريليون جنيه.

وأضاف خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر التطوير العقاري السابع، أن القطاع مر بظروف استثنائية وأحداث خارجة صعبة أثرت على القطاع.

وتابع أن الدولة نجحت في وضع قواعد اقتصادية لجذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط دور القطاع الخاص لنمو القطاع العقاري في مصر.

واستعرض مساعد وزير الإسكان في مؤتمر “المال” إستراتيجية الوزارة والمجتمعات العمرانية لخطواتها فى تنشيط ودعم المطورين العقاريين، بخلاف استعراض جهود الجهات والجمعيات الممثلة للقطاع فى الحصول على مزيد من التيسيرات والدعم سواء للمطورين المستمرين فى التوسع محليًا أو الراغبين فى اختراق أسواق خارجية مجاورة.

ويأتي المؤتمر العقاري تحت رعاية مجلس الوزراء.. تنظم شركة المال جى تى إم مؤتمر التطوير العقارى السابع The 7th Real Estate Debate 2023 بعنوان «توسع الشركات العقارية فى الخارج – تكامل أم تنافس».

وتشهد نسخة العام الحالى من المؤتمر مشاركة واسعة من كبار المسئولين والمطورين العقاريين والقطاع المالى وقيادات التشييد والبناء والاستشارات الهندسية.