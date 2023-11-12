مساعد وزير الإسكان ورئيس العاصمة الإدارية يفتتحان اليوم مؤتمر التطوير العقاري السابع

يفتتح الدكتورعبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اليوم، فعاليات مؤتمر التطوير العقارى السابع والذى تنظمه شركة “المال جى تى إم” تحت عنوان : «توسع الشركات العقارية فى الخارج – تكامل أم تنافس» وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ويتضمن المؤتمر الذى يعقد فى فندق “سميراميس إنتركونتننتال القاهرة”عدة جلسات متخصصة تتناول مختلف تفاصيل السوق العقارية محليًا، بخلاف استعراض أسباب توجه بعض المطورين لاختراق أسواق مجاورة وإقليمية على رأسها المملكة العربية السعودية.

ويضم المؤتمر عدة جلسات متخصصة، أولاها لمناقشة بيئة العمل الحالية فى قطاع العقارات المصري، والتى سيتحدث فيها كل من المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وكذلك المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى لشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس وليد مختار الرئيس التنفيذى لـ «إيوان للتنمية والاستثمار»، والمهندس فتح الله فوزى رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير، وهند فهمى رئيس قطاع الشمول المالى والتطوير العقارى ببنك مصر، ويديرها شريف عمر رئيس قسم العقارات فى جريدة “المال”.

وتركز الجلسة الثانية على استعراض تجارب فعلية لتوسع شركات محلية فى أسواق خارجية، ومن أبرز المتحدثين، الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، والمهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذى لـ«مدينة مصر»، وأحمد عبدلله نائب رئيس مجلس إدارة «ريدكون بروبرتيز»، وبدير رزق الرئيس التنفيذى لـ«باراجون للتطوير العقارى»، وأحمد زكى الرئيس التنفيذى الشريك المؤسس لـ “The board consulting” للاستشارات، ويديرها حازم شريف رئيس تحرير جريدة “المال”.

أما الجلسة الثالثة فعنوانها “جاذبية السوق المصرية للشركات العربية والأجنبية” والتى يحضرها كل من محمد سالم الرئيس التنفيذى لشركة عنوان للتطوير العقاري، والمهندس كامل إبراهيم الرئيس التنفيذى لـ«إنفرجن للاستشارات»، والدكتور أحمد فكرى رئيس شركة كونتكت للتطوير العقاري، وأيمن سامى مدير مكتب “جيه إل إل” للاستشارات، والدكتور حميد الرجوى رئيس «نيو إيفنت للتطوير»، ويديرها فتح الله فوزى رئيس «مينا لاستشارات التطوير».

وفى محاولة لمساندة شريحة مهمة من المطورين، ستكون هناك جلسة متخصصة لاستعراض موقف الشركات الصغيرة والمتوسطة فى هذا القطاع، وتضم قائمة المتحدثين كلا من الدكتور أحمد الشناوى الرئيس التنفيذى لشركة أدفا العقارية، والمهندس محمد أنور الرئيس التنفيذى لـ«توريك للتطوير العقارى»، والمهندس وليد مرسى رئيس مكتب دى سى آى بس للاستشارات، والدكتور محمد راشد عضو غرفة التطوير العقاري، ويديرها شريف عمر رئيس قسم العقارات فى جريدة “المال”.

وتشهد النسخة السابعة من مؤتمر التطوير العقارى وجود كل من الدكتور أحمد شلبى والمهندس فتح الله فوزى فى منصب الأمين العام للمؤتمر.

وقال الدكتور أحمد شلبى إن السوق المحلية شهدت خلال السنوات الماضية نجاح المطورين العقاريين فى تقديم مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، وهذه الظاهرة أدت إلى الحديث والتحركات الفعلية لنقل تلك التجربة خارجيًا، والتى أرى أنها مهمة للغاية باعتبارها إحدى أدوات تصدير العقار”.

وأكد أن توسع المطورين المصريين بالخارج يضمن لهم تحقيق عوائد ربحية، وبالتالى تتم إعادة توظيف تلك العوائد فى ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، متابعا: “لذلك نحن نتطلع إلى دعم ومساندة الدولة للمطورين لضمان نجاحهم فى نقل التجربة المصرية للأسواق الخارجية”.

وقال المهندس فتح الله فوزى، إن القطاع العقارى يعد الأبرز فى السوق المحلية، والذى شهد ضخ استثمارات ضخمة للغاية سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، بهدف تحقيق تنمية عمرانية لافتة.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت عدة تحديات داخلية وخارجية، أثرت بشكل كبير على خطط المطورين بجانب الملاءة المالية والقوة الشرائية للمواطنين، معتبرًا أن الحوار القطاعى بمثابة الرهان الحقيقى لدعم ومساندة الشركات، مع الأخذ فى الاعتبار أن العقارات ما زالت الملاذ الآمن للاستثمارات.

وأضاف أن الشركات بحاجة ملحّة للحصول على دعم حقيقى من القطاع المصرفى، بخلاف ابتكار آليات استثمارية جديدة منها البورصة العقارية والصناديق المتخصصة.

وتعد «المال جى تى إم» -الشقيقة لجريدة “المال”- إحدى الشركات الوطنية الأكثر نشاطًا فى مجال تنظيم المؤتمرات وصناعة الأفكار، ومن أهم فعالياتها مؤتمرا “الرؤساء التنفيذيين CEOs Thoughts”، و”بورتفوليو إيجيبت”.