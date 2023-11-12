مساعد وزير الإسكان : جارٍ تخطيط 14 مدينة جديدة بجانب تنفيذ 24 أخرى تنتمي لـ«الجيل الرابع»

كشف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أن الوزارة تخطط حاليا لتنفيذ 14 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع، بجانب تنفيذ 24 مدينة حاليا.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر التطوير العقاري السابع، اليوم، أن المدن الجديدة البالغة 24 مدينة الجاري تنفيذها سوف تخدم 32 مليون نسمة.

وتابع أن تلك المدن منها 9 فى القاهرة الكبرى، و6 للوجه القبلي، و4 للوجه البحري، و5 لإقليم قناة السويس، لافتا إلى أن تلك المدن تصل تكلفتها لنحو 1.3 تريليون جنيه في الفترة من 2014 وحتى 2023.

وتنظم شركة «المال جى تى إم» تنظم مؤتمر التطوير العقارى السابع، تحت عنوان “توسع الشركات خارجياً تكامل أم تنافس” برعاية مجلس الوزراء.