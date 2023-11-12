مساعد وزير الإسكان: جارٍ تخطيط 14 مدينة جديدة بجانب تنفيذ 24 من مدن الجيل الرابع

كشف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عن التخطيط لتنفيذ 14 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع، بجانب تنفيذ 24 مدينة حاليًا.

وأضاف إبراهيم خلال كلمته بالجلسة الثالثة من مؤتمر التطوير العقاري السابع، اليوم الأحد، أن المدن الجديدة البالغة 24 مدينة الجاري تنفيذها ستخدم 32 مليون نسمة.

وتابع أن تلك المدن منهم 9 مدن فى إقليم القاهرة الكبري، و6 مدن للوجه القبلي، و4 مدن للوجه البحري، و5 مدن لإقليم قناة السويس، لافتًا إلى أن تلك المدن تصل تكلفتها لنحو 1.3 تريليون جنيه في الفترة من 2014 وحتى 2023.

وتنظم شركة «المال جى تى إم» تنظم مؤتمر التطوير العقارى السابع، تحت عنوان “توسع الشركات خارجياً تكامل أم تنافس” برعاية مجلس الوزراء.