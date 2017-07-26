مساعد وزير الآثار يتفقد عمليات ترميم هرم زوسر

سمر السيدتفقد محمد عبداللطيف، مساعد وزير الآثار لشئون المواقع الأثرية، أعمال مشروع ترميم وتطوير هرم زوسر المدرج بسقارة والمنطقة الأثرية المحيطة به؛ لمتابعة سير العمل بالمشروع، خاصة تلك بالمداخل والممرات الخاصة بالهرم.رافقه خلال الجولة د.أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، وعلاء الشحات نائب رئي

سمر السيد

تفقد محمد عبداللطيف، مساعد وزير الآثار لشئون المواقع الأثرية، أعمال مشروع ترميم وتطوير هرم زوسر المدرج بسقارة والمنطقة الأثرية المحيطة به؛ لمتابعة سير العمل بالمشروع، خاصة تلك بالمداخل والممرات الخاصة بالهرم.

رافقه خلال الجولة د.أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، وعلاء الشحات نائب رئيس قطاع الآثار المصرية، ومحمد مرسي مدير عام منطقة آثار سقارة.

وأوضح عشماوي أنه تسهيلاً لحركة الزيارة داخل الهرم تم تخصيص المدخل الجنوبي ليكون المدخل الرئيسي للهرم، كما تم الانتهاء من جزء كبير من أعمال الترميم بالهرم، وجار العمل الآن تدعيم الكتل الحجرية بالممر الخاص بالمدخل الشمالي باعتبارها جزءا ضروريا من تماسك الممر، وأيضا جزء من الأعمال الإنشائية التي قام بها المصري القديم.

وأكد د.عشماوي أنه فور الانتهاء من أعمال الترميم سيتم إزالة السقالات الحديدية بالمدخل الجنوبي حتى يتسنى للزوار رؤية البئر والتابوت الملكي.