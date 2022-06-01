مساعد وزيرة التخطيط : «حياة كريمة» خفضت معدلات الفقر ووصلت لما يقرب من 58 مليون مستفيد

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة التنمية المستدامة، والمشرف على تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالوزارة، إن المبادرة تهدف إلى تحسين معدلات الدخل لدي المواطنين في القري ومستوي المعيشة، اذ شمل عائد تلك المبادرة ما يقرب من 58 مليون مواطن.

وأضاف خلال كلمته بجلسة بعنوان “تحسين المناخ من أجل سبل العيش المستدام : مبادرة حياة كريمة كنموذج”، ان حياة كريمة نجحت في اقتحام 375 قرية وخفض معدلات الفقر بها، إذ تم تقيم تلك الأعمال علي معدلات الفقر الصادرة عن الجاهز المركزي للتعبئة والإحصاء للتعرف علي حجم الإنجازات التي تتم علي ارض الواقع.

جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في دورتها الـ47؛ والتي تنعقد هذا العام بشرم الشيخ.

وتابع مساعد وزيرة التخطيط، أن حياة كريمة تعد اول مشروع قومي يستفيد منه 60 % من سكان مصر، إذ تعمل علي تطوير 4600 قرية يسكن بها 58 مليون مواطن.

وأكد أن الأمم المتحدة سجلت حياة كريمة كمبادرة تحقق الأهداف التنموية ال17 للتنمية المستدامة، لافتا إلى أنه تم رفع حجم تمويل المبادرة إلى تريليون جنيه بدلا من 800 مليار جنيه ضمن خطة الدولة للتوسع في تنفيذ مبادرات حياة كريمة.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، امس، عن بدء توافد المشاركين في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في دورتها الـ47؛ والتي تنعقد هذا العام بشرم الشيخ خلال الفترة من 1-4 يونيو 2022؛ تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة” برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة.